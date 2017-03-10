В городе установят около 1000 элементов праздничного оформления
Сегодня, 10 марта, стало известно, как Караганду украсят в Наурызу. Концепция уже утверждена. Ожидается, что по городу расставят и развесят около 1000 элементов праздничного оформления.
На проспектах Бухар жырау и Республики, на улицах Приканальная, Чкалова, Кривогуза, Магнитогорская, Карла Маркса, а также на бульваре Мира установят 22 дорожные арки, 450 светодиодных кронштейнов на фонарных столбах и 340 консольных флагов.
Основные площади Караганды украсят светодиодными композициями с печатными флаговыми конструкциями на весеннюю тематику
Власти обещают, что к празднику украсят не только центр города, но и окраины: Майкудук, Пришахтинск и Сортировку. Здесь тоже будут проходить массовые гуляния на Наурыз мейрамы.
Фото пресс-службы акимата Караганды
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фото впечатлили. Даже не украшениями, а отсутствием снега, чистотой, зеленью, хорошим асфальтом. Вот так и будет?
читатель
10 марта, 2017 в 18:51