Как Караганду украсят к Наурызу

В городе установят около 1000 элементов праздничного оформления

Сегодня, 10 марта, стало известно, как Караганду украсят в Наурызу. Концепция уже утверждена. Ожидается, что по городу расставят и развесят около 1000 элементов праздничного оформления.

На проспектах Бухар жырау и Республики, на улицах Приканальная, Чкалова, Кривогуза, Магнитогорская, Карла Маркса, а также на бульваре Мира установят 22 дорожные арки, 450 светодиодных кронштейнов на фонарных столбах и 340 консольных флагов.

Основные площади Караганды украсят светодиодными композициями с печатными флаговыми конструкциями на весеннюю тематику

Власти обещают, что к празднику украсят не только центр города, но и окраины: Майкудук, Пришахтинск и Сортировку. Здесь тоже будут проходить массовые гуляния на Наурыз мейрамы.

Фото пресс-службы акимата Караганды