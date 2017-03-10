В МВД опровергают сообщения о массовом самоубийстве участников группы «КИТ»

«Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции

В Министерстве внутренних дел РК опровергли информацию о массовом самоубийстве детей в воскресенье, которое распространялась по мессенджерам и в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5 000 человек). Не рекомендуется в это воскресенье отпускать от себя ребенка — НИКУДА — даже в соседний подъезд, магазин, к другу и так далее. Полиция рекомендует родителям: в субботу и в воскресенье дети должны быть под присмотром, во многих городах страны планируется массовое самоубийство детей! Предупредить всех родителей! Максимальный репост!», — такое сообщение гуляет по мессенджерам и социальным сетям. В МВД заявили, что это сообщение не распространяли полицейские. «В социальных сетях со ссылкой на органы внутренних дел распространяется информация предупредительного характера о якобы возможных акциях суицидальных групп. Мы не подтверждаем данную информацию. Органы внутренних дел информируют граждан только через официальные каналы связи», — сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев. Алмас Садубаев напомнил, что в соответствии со статьей 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.