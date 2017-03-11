Как начиналась Караганда: из секретных донесений ОГПУ

«Отправились на базар посмотреть на расстрел людоедов»

1931-1932 годы. В Центральный Казахстан приезжают эшелоны со спецпереселенцами, ограбленными государством, и комсомольцами-добровольцами, откликнувшимися на призыв партии. Стране советов срочно нужен уголь. Посреди голой степи за считанные годы должен возникнуть шахтерский город. Разочарованные, напуганные, изможденные, голодные — в крайней нужде первостроители Караганды создавали материальное благосостояние, которым мы пользуемся до сих пор. О том, через что им пришлось пройти, рассказывают сегодня секретные записки, которые сотрудники ОГПУ отправляли в горком ВКПб — ответсекретарю горкома товарищу Сыскину. 1931-1932 годы. В Центральный Казахстан приезжают эшелоны со спецпереселенцами, ограбленными государством, и комсомольцами-добровольцами, откликнувшимися на призыв партии. Стране советов срочно нужен уголь. Посреди голой степи за считанные годы должен возникнуть шахтерский город. Разочарованные, напуганные, изможденные, голодные — в крайней нужде первостроители Караганды создавали материальное благосостояние, которым мы пользуемся до сих пор. О том, через что им пришлось пройти, рассказывают сегодня секретные записки, которые сотрудники ОГПУ отправляли в горком ВКПб — ответсекретарю горкома товарищу Сыскину.

Расстрел каннибалов

Первостроители жили в скотских условиях и постоянно голодали. На первых порах партийные лидеры оказались не в состоянии организовать более-менее сносный менеджмент. У ключевых позиций организаций, распределяющих продовольствие, стояли рвачи. Постоянный стресс порождал панические настроения. Люди пересказывали друг другу чудовищные слухи. Это нашло отражение в чекистских донесениях 1932 года:

«28 июня в беседе с гражданкой Черкасовой, женой плотника пожарной команды, пожарник Сафронов Григорий Егорович узнал, что на базаре будут расстреливать 10 человек, торговавших человеческим мясом. Явившись к товарищам по команде, Сафронов распространил среди них эти слухи. И собравшись в количестве 10 человек, они отправились на базар посмотреть на расстрел людоедов. Но, не найдя ничего подобного, вернулись.

2 июля этот же Сафронов, идя по улице в подвыпившем состоянии и встретив неизвестного гражданина, схватил камень со словами: «Вы нас режете, мясо на базаре продаете» и так далее. Бросил камень и был задержан сотрудниками ГПУ. Ведется расследование. Сафронов содержится под стражей».

«28 июня неизвестные лица заподозрили гражданку Рыспаеву, торговавшую мясом, в том, что мясо, которое она продает, является человеческим. Вокруг Рыспаевой собралась толпа, которая по совету помощника завхоза повела ее в контору. Там предрабочкома Садык Мусин поручил рабочим жд группы отвести продавца вместе с мясом к врачу для выяснения – что за мясо. Толпа повела Рыспаеву в канцелярию второго рудника, избивая ее по дороге. На втором руднике толпа увеличилась за счет рабочих и служащих рудника. И гражданку повели к ее жилью, где, по ее заявлению, у нее было еще мясо. По дороге ее продолжали избивать. А когда довели до ее балагана, и она показала имеющееся у нее мясо – два кусочка скотского – толпа разгромила балаган и продолжала ее избивать. Избиения прекратились с прибытием сотрудников ГПУ. Ведется следствие. Привлекается 7 человек».

Голодные обмороки

Очереди — перманентное явление советской эпохи — в тридцатые годы были особенно длинными и жестокими. Люди стояли в очередях за зарплатой, за продуктовыми карточками, за хлебом в ларек и за порцией баланды в столовую. В очередях ночевали. И там же падали в голодные обмороки.

«2 июля в ларьке №8 при втором стройучастке не было хлеба. Потому рабочие второго стройучастка в количестве 91 человека, проработав голодными до 12 часов дня, работу бросили и в этот день больше не работали.

Рабочие и учащиеся учкомбината, работающие на шахте №17, вынуждены делать прогулы. Поскольку обслуживаются в столовой возле железнодорожной станции, что в трех километрах от шахты. Работа столовой не согласуется с рабочим временем. Смена на шахте происходит в 12 часов дня, а столовая открывается только в 11. То есть за час рабочий должен пообедать и пройти до шахты три километра. Зачастую опоздания бывают массовыми. И поэтому шахта приостанавливает работу. Так было 25 мая. Шахта не работала с 12 часов дня до шести вечера. 26 мая – с 6 часов вечера до 12 ночи».

«Ларек №14 от ЦРК обслуживает рабочих пяти шахт. Всегда большая очередь. 31 мая рабочий шахты №7 Омарбеков Ташен лежал около очереди. На вопрос проходившего мимо гр Мендебаева (служащего Казторга), почему он лежит, рабочий шахты №21 Копин Султанбай ответил: «Он голодный, упал и не может стоять. В нашем ларьке продукты отпускают только на один день. Не успевает обслужить за день всех рабочих. Поэтому многие из них остаются без хлеба. На другой день этот оставшийся за вчера день приказчик не выдает, спускает его на сторону, и рабочие недоедают». Очереди — перманентное явление советской эпохи — в тридцатые годы были особенно длинными и жестокими. Люди стояли в очередях за зарплатой, за продуктовыми карточками, за хлебом в ларек и за порцией баланды в столовую. В очередях ночевали. И там же падали в голодные обмороки.«2 июля в ларьке №8 при втором стройучастке не было хлеба. Потому рабочие второго стройучастка в количестве 91 человека, проработав голодными до 12 часов дня, работу бросили и в этот день больше не работали.Рабочие и учащиеся учкомбината, работающие на шахте №17, вынуждены делать прогулы. Поскольку обслуживаются в столовой возле железнодорожной станции, что в трех километрах от шахты. Работа столовой не согласуется с рабочим временем. Смена на шахте происходит в 12 часов дня, а столовая открывается только в 11. То есть за час рабочий должен пообедать и пройти до шахты три километра. Зачастую опоздания бывают массовыми. И поэтому шахта приостанавливает работу. Так было 25 мая. Шахта не работала с 12 часов дня до шести вечера. 26 мая – с 6 часов вечера до 12 ночи».«Ларек №14 от ЦРК обслуживает рабочих пяти шахт. Всегда большая очередь. 31 мая рабочий шахты №7 Омарбеков Ташен лежал около очереди. На вопрос проходившего мимо гр Мендебаева (служащего Казторга), почему он лежит, рабочий шахты №21 Копин Султанбай ответил: «Он голодный, упал и не может стоять. В нашем ларьке продукты отпускают только на один день. Не успевает обслужить за день всех рабочих. Поэтому многие из них остаются без хлеба. На другой день этот оставшийся за вчера день приказчик не выдает, спускает его на сторону, и рабочие недоедают».

Похождения агронома Абрикосова

А чем же занимались на фоне всего этого безобразия властьимущие? Не будем говорить за всех. Но часть начальствующих предпочитала забываться в алкоголе. О чем свидетельствует история агронома Абрикосова из совхоза «Садоогород».

«Технический директор Абрикосов, на которого возложена ответственность за посевную, систематически пьянствует. По этой причине часто срывает совещания с завучастками. …Вместе с ним пьянствует бухгалтер Казаков, счетовод Чистяков и другие счетные работники, а также завхоз Фильшин, который доставляет водку на Садоогород.

10 марта бухгалтер Казаков приехал в Караганду по служебным делам, но абсолютно ничего не сделал, пропьянствовал семь дней. После чего был разыскан приехавшим директором Садоогорода Коростелевым и увезен обратно.

Благодаря пьянству и прогулам сотрудников, дела бухгалтерии запущены. С подотчетных лиц, в частности с завхоза Фильшина, пьянствующего вместе с бухгалтером Казаковым, отчет ни за один месяц 1932 года не получен».

«Кроме того, … тратятся значительные суммы на бессмысленные командировки. Абрикосов в конце ноября был командирован в Москву, пробыл там два месяца, ничего не сделал, а вернувшись, получил 3 500 рублей командировочных. По прибытии Абрикосова в Москву был командирован Проц, а вслед за ним и Дедюхин – в Сталинград, хотя Проц попутно мог бы выполнить работу, порученную Дедюхину. За ними был командирован сначала Орленко, затем Дуднева и наконец Козлихин – за получением картофеля – в те места, где проезжали и Абрикосов и Дедюхин. Козлихин поручения не выполнил и вернулся обратно, вследствие чего был снова послан Дедюхин – для выполнения той же работы.

При совхозе организуется кролиководство. Построены помещения, но кроликов еще нет. Заведующий кролиководством – спецпереселенец — купил 400 кроликов, из них половина самцов. Часть из них – кастрированных. Поэтому их порезали. В данное время имеется около 200 кроликов, ухода за ними нет. Поэтому нет и приплода». А чем же занимались на фоне всего этого безобразия властьимущие? Не будем говорить за всех. Но часть начальствующих предпочитала забываться в алкоголе. О чем свидетельствует история агронома Абрикосова из совхоза «Садоогород».«Технический директор Абрикосов, на которого возложена ответственность за посевную, систематически пьянствует. По этой причине часто срывает совещания с завучастками. …Вместе с ним пьянствует бухгалтер Казаков, счетовод Чистяков и другие счетные работники, а также завхоз Фильшин, который доставляет водку на Садоогород.10 марта бухгалтер Казаков приехал в Караганду по служебным делам, но абсолютно ничего не сделал, пропьянствовал семь дней. После чего был разыскан приехавшим директором Садоогорода Коростелевым и увезен обратно.Благодаря пьянству и прогулам сотрудников, дела бухгалтерии запущены. С подотчетных лиц, в частности с завхоза Фильшина, пьянствующего вместе с бухгалтером Казаковым, отчет ни за один месяц 1932 года не получен».«Кроме того, … тратятся значительные суммы на бессмысленные командировки. Абрикосов в конце ноября был командирован в Москву, пробыл там два месяца, ничего не сделал, а вернувшись, получил 3 500 рублей командировочных. По прибытии Абрикосова в Москву был командирован Проц, а вслед за ним и Дедюхин – в Сталинград, хотя Проц попутно мог бы выполнить работу, порученную Дедюхину. За ними был командирован сначала Орленко, затем Дуднева и наконец Козлихин – за получением картофеля – в те места, где проезжали и Абрикосов и Дедюхин. Козлихин поручения не выполнил и вернулся обратно, вследствие чего был снова послан Дедюхин – для выполнения той же работы.При совхозе организуется кролиководство. Построены помещения, но кроликов еще нет. Заведующий кролиководством – спецпереселенец — купил 400 кроликов, из них половина самцов. Часть из них – кастрированных. Поэтому их порезали. В данное время имеется около 200 кроликов, ухода за ними нет. Поэтому нет и приплода».

Гнилое мясо

Особо отличились заведующие продовольственными ларьками. Поначалу, обворовывая государство, они не боялись ничего.

«Заведующий ларьком №31 КАЗТОРГА при милиции Абдугалиев занимается самоснабжением промтоварами и продуктами, — писали чекисты товарищу Сыскину. -Например, из полученных для милиции промтоваров в марте набрал себе 40 метров мануфактуры, одно суконное пальто и плащ, которые хранятся в его квартире в сундуке. Кроме того, Абдугалиев присвоил шесть пудов мяса, полученного для снабжения милиции на апрель. Он сказал, что мясо недополучено».

Недосдача за 1931 год и первый квартал 1932 – 83 случая растраты по 46 ларькам и пяти складам составила 79,5 тысяч рублей.

Из-за бесхозяйственности продукты питания систематически портились. Оперативные работники отмечали, что из-за отсутствия складов товары хранились прямо возле железной дороги — под открытым небом, валялись в грязи.

«В феврале месяце пришло растительное масло, для приема какового ЦРК не подготовилось и с приходом масла не оказалось доброкачественной посуды для слива. Чтобы выйти из положения и не платить за простой цистерны, работники ЦРК решили произвести слив масла в деревянные бочки из-под цемента и железные банки из-под олифы. Отчего большое количество масла из цементных бочек утекло. А в олифных банках было попорчено».

«Представитель треста «Скотовод» Баталов был предоставлен сам себе и делал все, что ему угодно. Так, например: в магазине №1 треста «Скотовод» испорченное мясо 1800 килограммов по акту было списано как негодное. Но Баталов взял это мясо на склад, пересолил и пустил в продажу. А в трест представил акт, что мясо закопано как негодное. Подобные вещи Баталов проделывал систематически».