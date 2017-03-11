Иностранных нарушителей ПДД начнут наказывать в Казахстане

Водителей авто с кыргызскими и российскими номерами, любящих превышать скорость или проскакивать на красный свет в надежде, что их никто не найдёт, наконец-то призовут к ответу.

Проект межправительственного соглашения, позволяющего инспекторам высылать штрафы за нарушения ПДД в другие государства, готовится сейчас странами ЕАЭС. Ранее Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия подписали Конвенцию о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения от 28 марта 1997 года. Сообщает Kolesa.kz. Согласно документу, страны имели право требовать от государств-партнёров возбуждения административного преследования граждан, грубо нарушивших ПДД, в том числе:

1) устроивших ДТП, повлёкшее причинение лёгких телесных повреждений или материального ущерба;

2) оставивших место аварии;

3) управлявших авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

4) невыполнение законного требования полицейского об остановке транспортного средства;

5) уклонявшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения;

6) передававших управление автомобилем пьяному.

Теперь же список водительских прегрешений планируется значительно расширить, включив в него превышение скорости, выезд на встречную полосу, выезд на выделенку и другие нарушения, фиксируемые камерами. В перспективе при выявлении в автоматическом режиме нарушения ПДД машиной с кыргызскими или российскими номерами казахстанские гаишники смогут оформлять предписание о необходимости уплаты штрафа и направлять его собственнику в соседние государства, а в случае неуплаты — передавать дело судебным исполнителям.