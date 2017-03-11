Я порожаюсь тому что в Казахстане на руководящие государственные должности такой жесткий отбор атистации
А качества и эфективности работы чиновнмков не было и нет
Моя знакомая дожила до пенсионого возраста проработав 50 лет в КазССР из них 25лет в Казахстане и за все эти годы не выезжала за територию Казахстана
Так вот начала она собирать документы на оформления пенсии
1-в трудовой одна буква написана не правельно надо через СУД добиваться признания чтотжто ее трудовая
2-суд затребовал подтверждения с места работы организация та с развалом СССР развалилась надо искать архивные даные электронный запрос сотрудник ЦОНА не смог отправить в Жесказганский архив ей пришлось отпрашиваться и в пургу ехать в Жесказган в центральном архиве не нашли нужные документы отправили ее в район
3-Нашли нужные ей документы привезла она их в Караганду в суде опять отказались призновать что это ее трудовая потребовали привезти с Жесказгана двух свитетелей которые тоже работали в этой организации Где их найти второй раз ехатьи в Жезказган
Но эта жннщина заслуживает уважения она снова заняла деньги и поехала искать свидетелей добыла справки о том что этих свидетелей уже нет в живых организация не большая была
Суд опять не признал что это ее трудовая книжка бедная женщина потратила столькоиденег и в результате 25-лет стажа ее пропали потому что в отделе ккдров написали неиправельно всего одну букву в ее фамилии
Хорошо оставшиеся 25-лет стажа есть подтверждения но на сумму пенсии не потереные и доказаные годы стажамне влияют пенсия ей выходит минимальная
Думала она что все закончились ее мучения ноинет ей выдали новый список документов
1-предявить свидетельства о рождение детей
2-Предьявить все документы подтверждающие что они ходили в детсад в школу училище или ВУЗ все атистаты и дипломы предявить
3-Предявить их трудовые книжки справки с мест работы и доходов
Зачем это нужно неикто ей не может обьяснить
Унас в Казахстане пенсионерам выростившим достойных уважения граждан Казахстана нет добавки к пенсии почему от нее требуют справки смест работы детей справки доходов детей их атистаты и дипломы
Есть у нас в Казахстане хоть один чиновник который может толком разяснить почему мы в 21-веке живем хуже чем жили в каменном веке
От: vas
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