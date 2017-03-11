ОБСУРД

Я порожаюсь тому что в Казахстане на руководящие государственные должности такой жесткий отбор атистации

А качества и эфективности работы чиновнмков не было и нет

Моя знакомая дожила до пенсионого возраста проработав 50 лет в КазССР из них 25лет в Казахстане и за все эти годы не выезжала за територию Казахстана

Так вот начала она собирать документы на оформления пенсии

1-в трудовой одна буква написана не правельно надо через СУД добиваться признания чтотжто ее трудовая

2-суд затребовал подтверждения с места работы организация та с развалом СССР развалилась надо искать архивные даные электронный запрос сотрудник ЦОНА не смог отправить в Жесказганский архив ей пришлось отпрашиваться и в пургу ехать в Жесказган в центральном архиве не нашли нужные документы отправили ее в район

3-Нашли нужные ей документы привезла она их в Караганду в суде опять отказались призновать что это ее трудовая потребовали привезти с Жесказгана двух свитетелей которые тоже работали в этой организации Где их найти второй раз ехатьи в Жезказган

Но эта жннщина заслуживает уважения она снова заняла деньги и поехала искать свидетелей добыла справки о том что этих свидетелей уже нет в живых организация не большая была

Суд опять не признал что это ее трудовая книжка бедная женщина потратила столькоиденег и в результате 25-лет стажа ее пропали потому что в отделе ккдров написали неиправельно всего одну букву в ее фамилии

Хорошо оставшиеся 25-лет стажа есть подтверждения но на сумму пенсии не потереные и доказаные годы стажамне влияют пенсия ей выходит минимальная

Думала она что все закончились ее мучения ноинет ей выдали новый список документов

1-предявить свидетельства о рождение детей

2-Предьявить все документы подтверждающие что они ходили в детсад в школу училище или ВУЗ все атистаты и дипломы предявить

3-Предявить их трудовые книжки справки с мест работы и доходов

Зачем это нужно неикто ей не может обьяснить

Унас в Казахстане пенсионерам выростившим достойных уважения граждан Казахстана нет добавки к пенсии почему от нее требуют справки смест работы детей справки доходов детей их атистаты и дипломы

Есть у нас в Казахстане хоть один чиновник который может толком разяснить почему мы в 21-веке живем хуже чем жили в каменном веке

От: vas