Пропавший в США казахстанский врач рассказал о причинах «бегства»

Из-за поступка алматинца программу повышения квалификации казахстанских специалистов в США могут закрыть

В США развернули поиски казахстанского врача Нурбола Даниярова, который бесследно исчез несколько дней назад. Гинеколог из Алматы поехал за границу по специальной программе повышения квалификации. Однако за день до возвращения на родину медик странным образом пропал, сообщает КТК. Пользователи соцсетей уже несколько дней активно обсуждают сообщение о пропаже казахстанского врача, которое появилось в Сети 7 марта. По данным телеканала, к поискам казахстанца подключились иностранные коллеги и американская полиция. Позже казахстанец вышел на связь. Как выяснилось, парень решил задержаться в чужой стране. Телеканал разыскал организатора обучения казахстанских медиков за границей. Нургуль Салиева подтвердила, что Данияров действительно пропал накануне отъезда домой. «Утром мы никак не могли понять, почему Нурбол не спускается на завтрак, так как надо было уже ехать на операции. Его не могли мы дождаться, начали искать — в комнате его не было. Мы вызвали полицию, и полиция сказала: «Посмотрите его вещи в комнате». И только тогда мы обнаружили, что не только его, но и его вещей нет, и мы осознали, что он сбежал», — телеканал цитирует слова организатора обучения. Как отмечается, в США Нурбол и еще трое его коллег приехали 25 февраля. Две недели американские хирурги обучали казахстанцев новым методикам. Отмечается, что по прилету на родину алматинские врачи будут лечить детей со сложными заболеваниями в детских домах. Однако за день до окончания тренинга один из врачей вдруг передумал возвращаться домой. «Мы обнаружили, что, оказывается, за день до исчезновения он распечатал билет на автобус Ричмонд — Чикаго. Ну, уже было ясно, что это был заранее спланированный побег», — рассказала Салиева. По данным телеканала, обращение получило широкую огласку. Под постом появилось больше сотни комментариев. Кто-то поддержал казахстанца, другие требовали для него сурового наказания. При этом, как выяснилось, сам Данияров ничего ужасного в своем поступке не видит. «Я не сбегал, и я никому ничего не должен. Все деньги по приезду я отдал исполнительному директору. Меня представили монстром перед моей страной. У нас даже с этой компанией не было трудового договора, на котором я настаивал изначально. Мне не понравилось их отношение к моей персоне. До приезда говорили одно, после приезда — другое. Не верьте, я никого не обманывал, тем более свою страну и Родину», — заявил он телеканалу. Также врач рассказал, что билеты на самолет в оба конца он купил на свои деньги, поэтому решил просто их обменять на другую дату. По словам беглеца, его оклеветали. Нурбол Данияров уверяет, что сейчас он в трудовом отпуске и уже совсем скоро вернется на родину. Однако организаторы обучения теперь переживают, поскольку из-за поступка алматинца программу повышения квалификации казахстанских специалистов в США могут закрыть.

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