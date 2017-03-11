Более 300 казахстанцев отправится в Нью-Йорк на поединок Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса по специальной тур-программе, сообщает Vesti.kz. Так сколько же стоит попасть на вечер бокса Головкин-Джейкобс?

Ранее сообщалось о том, за сколько туристические фирмы предлагают путевку на данное событие. Так, самый дешевый вариант составил 1 380 долларов (или 455 000 тенге) на человека, рассчитанный на время с 16 по 22 марта.

В стоимость путевки входит перелет туда и обратно (580 долларов), виза (190 долларов), отель Pensylvania, который находится в 200 метрах от арены MSG (350 долларов при двухместном расселении и 688 при одноместном), билет на бой (самый дешевый — 253 доллара) и страховка (7 долларов). При этом желающим иметь более комфортные условия за дополнительную плату предусматривается улучшение пакета.

Напомним, поединок Головкин — Джейкобс состоится в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.