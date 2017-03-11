Казахстан вошел в список 17 лучших стран для визитов в 2017 году

«Девятая по величине страна в мире – это не только Борат»

Казахстан вошел в список 17 лучших стран, которые советуют посетить в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг опубликовало издание Huffington Post. Как указано в статье, «Девятая по величине страна в мире – это не только Борат». Подчеркивается, что Казахстан – плохо исследованный уголок Земли.

«Начните с Алматы, самого крупного города, полного магазинов одежды и ресторанов. Затем отправляйтесь к горам Тянь-Шань и исследуйте леса, в которых впервые были выращены многие современные фруктовые агрокультуры».

«Астану называют «самой странной столицей в мире», — пишет издание. – Отчасти благодаря тому, что существует она около 20 лет. Как сообщал канал CNN, эта земля была пустынной, ранее известной лагерем для жен предателей СССР, а затем, в 1997 году, ее провозгласили новой столицей, что способствовало быстрому росту города с футуристическими небоскребами».