В Минюсте РК планируют увеличить оплату судоисполнителям за взыскание алиментов

Оплату намерены поднять на 5-15 месячных расчетных показателей

В Министерстве юстиции РК планируют увеличить оплату частным судоисполнителям за принудительное взыскание алиментов и зарплат, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оплату намерены поднять на 5-15 месячных расчетных показателей. В настоящее время МРМ составляет 2 269 тенге.

«Министерством юстиции Республики Казахстан инициируется внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года №1053 «Об установлении размера оплаты деятельности частного судебного исполнителя, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы», где предлагается увеличить оплату деятельности частного судебного исполнителя, связанной с принятием принудительных мер по исполнительным документам о взыскании алиментов и заработной платы, с 5 до 15 МРП», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, повышение оплаты необходимо для покрытия проводимых затрат на исполнение проблемных исполнительных производств и дальнейшего развития института частного исполнения.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч казахстанцев являются злостными неплательщиками алиментов.