Литературная страничка

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На наш литературный призыв пришел первый отклик. Карагандинка Валентина Баталова прислала нам стихотворение, которое она посвятила своему немецкому догу по кличке Грин.

Сон

Однажды приснился мне сказочный сон

Как конь вороной, своей статью блистая,

Впряженный в карету, меня приглашает:

«Поехали, мама, со мной!»

И шубу из облака мне подарив,

А платье из тонкого кружева,

Он голову шапкой собольей покрыв,

Украсил узором из золота.

В карету сажусь я, летим в небеса.

Дорога усыпана звездами.

И музыка льется, и млеет душа,

И мысли в полете идут не спеша.

Вдруг вижу дворец я, и вижу врата

Что радугой в небе сияют

И конь вороной мой несется туда

И ангелы их открывают

Господь меня встретил сурово и мудро, —

Великая грешница я…,

А конь вороной мой, припав на колени,

Прощенья просил за меня.

И тут я проснулась, душа встрепенулась

И слезы текут по щекам

Я радость познала, я видела Бога!

Того же желаю и вам.

Я часто на небо свой взор устремляю

В надежде увидеть коня.

А он преклонил перед Богом колени

И молится там за меня.