НАШ ПРОЕКТ: В Караганде дешевеет сахар

Самая низкая цена на сладкий товар в супермаркете «Корзина» и некоторых «Южных» — 214 тенге

Судя по данным наших читателей, в Караганде стремительно дешевеет сахар. Самый дешевый сладкий песок продают в супермаркете «Корзина» и некоторых «Южных». Здесь его цена составляет 214 тенге за килограмм.

Вторую строчку в рейтинге цен на сахар-песок занимает супермаркет «Магнум» и магазин «Альба», который находится в 12 микрорайоне Майкудука. Здесь, как написали нам в комментариях, стоит 215 тенге за килограмм.

Тройку лидеров замыкает супермаркет «Аян», который расположен на улице Воинов-Интернационалистов. Здесь, по информации посетительницы нашего сайта Нины, его продают по 216 тенге за килограмм. К сожалению, подтверждающих фотографий нам не прислали.

Четвертое место в читательском рейтинге занимает социальный павильон на 45 квартале. Здесь сахар стоит 220 тенге. Этот факт вызывает недоумение. Поскольку через сеть социальных павильонов на рынок «выбрасывают» сладкий песок из областного стабилизационного фонда. А значит, этот товар должен быть дешевле, чем в большинстве магазинов и супермаркетов.

На пятое место мы поставили супермаркет «Южный», который расположен на 45 квартале. Здесь сахар-песок довольно дорогой – по 224 тенге за килограмм.

Мы благодарим наших комментаторов, которые приняли участие в нашем проекте и написали о том, где и почем покупают сахар. К сожалению, на наш номер WhatsApp 8-747-760-88-05 ни одной фотографии не прислали. Уважаемые читатели, будьте активнее! Следующий выпуск нашего проекта выйдет в среду, 15 марта.