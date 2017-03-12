Являюсь постоянной читательницей вашей газеты. Я родилась в Караганде, здесь получила образование и работала до пенсии. Внешний облик Караганды очень изменился, стало красиво, чисто. но хочется высказаться по поводу автобусных остановках. Таких только преобразований они не претерпевали. Вот и сейчас — сплошные ЛОМБАРДЫ, СЕМЕЧКИ, НАТИЖЕ, ВРЕМЯ ЖИТЬ ЗДОРОВО и еще можно много перечислять, и ни на одной остановке нет названия остановки, гостям нашего города можно голову сломать, чтобы не потеряться. Почему бы не заключить договор с предпринимателями, размещающими рекламу на остановках, чтобы они предусмотрели название остановки на переднем плане? Было бы ЗДОРОВО!
От: Алла
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Было бы хорошо, если бы остановки обозначили соответствующим знаком. А без знака- имею право не пропускать автобусы отъезжающие от них и вообще- могу припарковаться и никто ничего не сделает, так как не обозначено!
Alex
12 марта, 2017 в 10:24