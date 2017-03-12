В сети набирает популярность тренд «Келинки»

Быть келин модно!

В последнее время на просторах казнета все чаще можно встретить сообщества «Келинок». Тренд с каждым днем набирает все больше популярности. Девушки делятся советами, рецептами и шутят на тему как это быть келин.

Nv.kz решил разобраться какая она настоящая келинка, готовы ли молодые девушки соблюдать все традиции и какие качества ценят в невестках матери сыновей.

«Настоящая келинка должна знать все традиции, готовить, наливать чай, убираться, уважать старших. Если девушке нужно куда-нибудь сходить, то она должна отпроситься у родителей мужа. А еще келин не может спать до обеда. Она должна вставать раньше всех. После замужества молодая жена каждый день на протяжении месяца принимает гостей. Традиций очень много, но я не думаю, что все их соблюдают. В каждой семье этот вопрос решается индивидуально. Просто в новой семье ты становишься дочкой-помощницей. Что касается меня, конечно, я знаю все традиции, умею готовить и наливать чай, но не думаю, что есть необходимость в четком исполнении всех обычаев, главное относится с уважением к старшим и любить своего мужа», — рассказывает молодая девушка, Камилла.

«Келин должна обладать такими качествами как мудрость, терпение, уважение к старшим. Еще понимающей, доброй, заботливой, и в тоже время открытой, любящей», — Тлеугуль Мекежановна.

Сообщества, сайты и форумы келинок предлагают бороться с келинофобией, и хорошенько изучить историю, традиции родной страны, и строить счастливые семьи.