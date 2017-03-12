Поймать карманника помогли водитель и кондуктор автобуса в Караганде

Судьба карманника сейчас решается.

Водитель и кондуктор карагандинского маршрутного автобуса №43 поймали вора в салоне общественного транспорта. После того как о краже сообщила пассажирка Диана Алдонгар, они отклонились от маршрута и поехали в сторону отдела полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz. «В тот день я села в автобус в центре города, – рассказывает девушка. – Через несколько остановок я поняла, что телефон пропал. Искала в сумке и во всех карманах, безрезультатно. Попросила стоящего рядом мужчину позвонить на мой номер, но тот оказался отключен». Диана подошла к водителю автобуса Арману Жаксыбаеву и рассказала о случившемся. Мужчина, недолго думая, остановил автобус и обратился к пассажирам с просьбой вернуть телефон. «Реакции ни от кого не последовало, и я, посоветовавшись с кондуктором Акниет, развернул автобус в сторону отдела полиции. Многие стали возмущаться, кричали, чтобы мы вернулись на маршрут. Но для нас это было делом принципа, ведь в такой ситуации может оказаться любой», – говорит Арман. Уже у входа в полицейский участок к Диане подошел молодой человек и вернул мобильный. Вора передали в руки сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшая написала заявление. Судьба карманника сейчас решается. Арман Жаксыбаев работает водителем автобуса более 15 лет. За это время он зарекомендовал себя как отличный сотрудник, на которого руководство автопарка № 3 призывает равняться в работе. А в прошлому году Арман вместе с супругой Макпал завоевали звание «Лучших на маршруте» среди экипажей общественного транспорта.