Казахстанцы могут поинтересоваться в соцсетях у членов правительства о росте цен

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения»

Казахстанцам предложили задать вопросы членам правительства на тему соцобеспечения, здравоохранения и ценообразования на продукты, передает Today.kz со ссылкой на Kazpravda.

14 марта на заседании кабинета министров будут рассмотрены ход реализации госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, подготовка к проведению весенне-полевых работ 2017 года, проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения» и меры по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием представителей министерства национальной экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения и сельского хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе правительства, вопросы спикерам конференции можно направить на адрес ask@pm.kz или сообщением в один из официальных аккаунтов в социальных сетях: fb.me/primeminister.kaz; fb.me/primeminister.kz; fb.me/primeminister.int; twitter.com/primeminister_k; twitter.com/primeministerkz; twitter.com/primeministeren.