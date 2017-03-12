Житель Караганды изобрел летающий автомобиль

Изобретатель хочет выставить свои проекты на ЭКСПО-2017

Житель города Караганда изобрел летающий аппарат «Амфибия летающая». 70-летний Казбек Сыздыков запатентовал свое изобретение в 2015 году. Следом он придумал более упрощенную версию летающего аппарата, которую назвал «Амфибия велосипедная летающая». Патент на второе изобретение он получил в прошлом году. Пенсионер мечтает, что на основе этих изобретений, конструкторы смогут собрать уникальный летающий и водный автомобиль. Изобретатель хочет выставить свои проекты на ЭКСПО-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Амфибия летающая» – это автомобиль, который может взлетать вертикально вверх, летать, как самолет, плавать по воде и ездить, как обычная машина. По задумке автора, область применения данного аппарата – сухопутные, водные, воздушные перевозки на территориях бездорожья, транспорт бизнесменов, техника военно-промышленного комплекса. «Этот проект я разрабатывал несколько лет. Сущность изобретения заключается в совмещенности колес автомобиля с гребными винтами лодки, воздушными винтами самолета. Я предложил новое решение самолетных крыльев, несущих винтов вертолета. При этом, вся конструкция в целом упрощается. Автомобиль будет иметь повышенную проходимость, в том числе и по льду», – рассказал изобретатель. Также по словам Сыздыкова, по себестоимости «автомобиль амфибия» будет дешевле, чем сейчас стоит вертолет. Для воплощения изобретения в реальность нужно лишь желание. Второе изобретение автора, «Амфибия велосипедная летающая» является продолжением первого. В сравнении с «амфибией летающей» — «Амфибия велосипедная летающая» еще проще и эффективнее. Например, у автомобиля отсутствуют дифференциалы, коробки передач и редуктор вертолета имеет меньшие передаточные числа, отсутствует автомат перекоса и шарниры лопастей в вертолете. Рулевое управление заменяется велосипедным рулем. «Я хочу представить данные изобретения на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Если воплотить эти идеи в жизнь, «автомобиль амфибия» заменит, в некотором роде, автомобили, лодки, самолеты и вертолеты. Подумайте, ведь было бы здорово, если ваш автомобиль мог не только ездить по дороге, но и летать, а также пересекать водные массивы. Особенно это актуально у нас, ведь наша страна имеет огромные территории. Недавно я был на приеме у акима области Нурмухамбета Абдибекова. Он пообещал помочь мне и сказал, что переговорит с Ахметжаном Есимовым, председателем правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017″. Кроме того, аким области сказал, что позвонит ректору Карагандинского государственного технического университета, чтобы он помог создать 3D-макет автомобиля амфибии и перевести патенты на английский язык», — добавил пенсионер.

Казбек Сыздыков коренной карагандинец. 70-летний изобретатель сейчас на заслуженном отдыхе. Он воспитал двоих сыновей, у него два внука и две внучки. 23 года мужчина проработал в типографии. Всю свою жизнь он увлекается изобретательством. Свое первое изобретение под названием «Способ и устройство изготовления полиграфической продукции Сыздыкова» он запатентовал еще в конце восьмидесятых и получил патент СССР. Правда реализовать свое изобретение он так и не смог. Много лет Казбек Нугербекович увлеченно исследовал научно-техническую литературу по разным отраслям. Своего рода «настольной» книгой для него стала монография американского автора Бауэрса «Летательные аппараты нетрадиционных схем». Раздел «Летающие автомобили» пенсионер изучил досконально. Обобщив опыт зарубежных изобретателей, и исследовав их работы, Казбек Нугербекович предложил свое решение летающих автомобилей. В 2007 году он изобрел «Амфибию с шаровыми колесами» и получил на нее патент. А в 2011 году с этим изобретением Сыздыков участвовал в конкурсе «Инновационный форсаж», получил грамоту Асета Исекешева, ценные подарки и призы.