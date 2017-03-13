Юрты установят в центральном парке культуры и отдыха
На Наурыз в Караганде не будет пробок. Власти решили не перекрывать проспект Бухар жырау. Импровизированный аул устроят в центральном парке культуры и отдыха. Юрты установят на площади от Каскада фонтанов до набережной озера.
Праздновать Наурыз карагандинцы будут в следующую среду, 22 марта. К этому дню в парке установят 32 юрты. 30 из них поставят предприятия и организации нашего города. В них, как сообщает акимат, будут «бесплатные чайные столы и угощение». И еще две юрты будут экскурсионными. Их разместят возле сцены. Сюда сможет войти любой желающий и познакомиться с бытом и традициями казахского народа.
Кроме того, в парке вырастет город мастеров. Здесь можно будет полюбоваться на изделия, сувениры и украшения, выполненные в национальном стиле, и при желании что-нибудь купить.
Ресурсный молодежный центр организует акцию «Е-Аллей». Его активисты установят в парке информационные стойки, к которым может подойти любой желающий и узнать больше о казахских национальных играх. Еще Центр организует дефиле в национальных костюмах и персонажей из казахских сказок с бесплатной раздачей баурсаков.
По информации властей, народные гуляния на Наурыз пройдут в разных частях Караганды. Шесть юрт установят на площади возле Дома дружбы, что на Юго-Востоке. Еще шесть юрт появится возле ДК Нового Майкудука. Восемь юрт поставят в Сортировке, у дома культуры Железнодорожников и три – в Пришахтинске, возле ДК Молодежный.
22 марта на набережной центрального парка состоится праздничный концерт и пройдут соревнования по гиревому спорту, «Аркан тарту», «Асык ату» и армрестлингу.
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«И еще две юрты будут экскурсионными.»
Ох не загнуться бы от щедрот государственных…
Две юрты на полумиллионный город.
Интересно, тот кто принимает такие решения чем думает?
Хрупкий орех
13 марта, 2017 в 08:50
Да неужели дошло, что можно там юрты разместить. Что за светлый ум блеснул)))))
Караганда
13 марта, 2017 в 09:12
А в остальных тридцати юртах чинуши будут брюхо набивать под охраной. Декоративными и экскурсионными должны быть все! (конечно при условии-если это и впрямь «народные гуляния»). А пуза пусть набивают на «литейщике». Не пойду. А на праздник с женой напечем лепешек,баурсаков,наварим наурыз-коже-по рецепту,оставленному родителями. Придут дети,внуки,родственники, соседи, которые на пасху делятся пасхой и крашенными яйцами. Агашки с апашками уже давно превратили этот праздник в балаган для себя,где «их» праздничную атмосферу статично создаем «мы». Даже проверять не стану. Все будет как «они» «накатали».
«бесплатной раздачей баурсаков.»
Ну ооочень смешно. Ага.
02556
13 марта, 2017 в 11:03