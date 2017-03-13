В Караганде на Наурыз не будут перекрывать проспект Бухар жырау

Юрты установят в центральном парке культуры и отдыха

На Наурыз в Караганде не будет пробок. Власти решили не перекрывать проспект Бухар жырау. Импровизированный аул устроят в центральном парке культуры и отдыха. Юрты установят на площади от Каскада фонтанов до набережной озера.

Праздновать Наурыз карагандинцы будут в следующую среду, 22 марта. К этому дню в парке установят 32 юрты. 30 из них поставят предприятия и организации нашего города. В них, как сообщает акимат, будут «бесплатные чайные столы и угощение». И еще две юрты будут экскурсионными. Их разместят возле сцены. Сюда сможет войти любой желающий и познакомиться с бытом и традициями казахского народа.

Кроме того, в парке вырастет город мастеров. Здесь можно будет полюбоваться на изделия, сувениры и украшения, выполненные в национальном стиле, и при желании что-нибудь купить.

Ресурсный молодежный центр организует акцию «Е-Аллей». Его активисты установят в парке информационные стойки, к которым может подойти любой желающий и узнать больше о казахских национальных играх. Еще Центр организует дефиле в национальных костюмах и персонажей из казахских сказок с бесплатной раздачей баурсаков.

По информации властей, народные гуляния на Наурыз пройдут в разных частях Караганды. Шесть юрт установят на площади возле Дома дружбы, что на Юго-Востоке. Еще шесть юрт появится возле ДК Нового Майкудука. Восемь юрт поставят в Сортировке, у дома культуры Железнодорожников и три – в Пришахтинске, возле ДК Молодежный.

22 марта на набережной центрального парка состоится праздничный концерт и пройдут соревнования по гиревому спорту, «Аркан тарту», «Асык ату» и армрестлингу.