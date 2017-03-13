«Сарыарка» одержала победу в первом матче четвертьфинала плей-офф ВХЛ

Другая казахстанская команда — «Торпедо» — проиграла.

Казахстанские клубы провели первые матчи в четвертьфинале Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает Vesti.kz.

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду обыграла курганский «Зауралье» — 3:1.

В первом периоде карагандинец Олег Ломако открыл счет. Во второй двадцатиминутке Виталий Смольянинов забросил шайбу курганцам. В третьем отрезке игры Артур Сарваров из «Сарыарки» поразил ворота гостей, но Евгений Сулимов из Кургана сумел размочить счет.

«Сарыарка» — «Зауралье» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Счет в серии: 1:0 Шайбы: 1:0 — 19:06 Ломако (Анисин, Сарваров). В равенстве 2:0 — 20:19 Смольянинов. В равенстве 3:0 — 52:09 Сарваров (Орлов, Груздев). В меньшинстве 3:1 — 57:5 Сулимов (Первухин). В равенстве Вратари: Перетягин — Гафиуллин Штраф: 4:10 (2:4, 0:0, 2:6).В Усть-Каменогорске «Торпедо» уступило «Динамо» из Санкт-Петербурга — 2:3.

«Торпедо» по ходу игры дважды вело в счете — на 11-й минуте отличился Талгат Жайлауов, а на 32-й — Майк Далхейсен, однако шайбы Артура Чувиляева (13-я минута), Сергея Кузнецова (41, в большинстве) и Вадима Щеголькова (44) позволили «Динамо» увезти победу.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут дома 13 марта. Игра «Сарыарки» начнется в 19:00 по астанинскому времени, а встреча «Торпедо» стартует на полчаса позже. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.