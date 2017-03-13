Геннадия Головкина и флаг Казахстана изобразили на поясе WBC

Пояс WBC представлен лучшими и самыми зрелищными чемпионами в истории бокса.

Знаменитый зеленый и золотой пояс Всемирного боксерского совета (WBC) претерпел ряд изменений за 37 лет, а последним является включение казахстанского флага, сообщает allboxing.ru

Пояс WBC представлен лучшими и самыми зрелищными чемпионами в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер.

Теперь, как знак уважения к Геннадию Головкину, который принес столько чести своему народу, казахский колорит также украсит многолюдный пояс.

Вполне подходящее и своевременное включение, поскольку пояс чемпиона Мира WBC в среднем весе будет оспорен 18 марта, когда Геннадий Головкин будет защищает свой титул против американца Даниэля Джейкобса.