Парень из Караганды просит найти девушку, с которой долго ездил в автобусе

«Милая девушка, если ты прочитаешь это письмо, я тот парень с цветным шарфом»

В редакцию карагандинского издания «Наша Ярмарка» обратился молодой человек, который попросил помощи в розыске незнакомки, в которую он влюбился.

«Помогите мне найти девушку в Караганде. Я не знаю, как ее зовут, сколько ей лет, но очень надеюсь, что мы сможем с ней увидеться», — сказал журналистам Сергей.

По его словам, он долгое время ездил с незнакомой девушкой по одному маршруту. «Она всегда становилась в автобусе на одном и том же месте, у окошка. Никогда не садилась. Я старался встать всегда рядом, но заговорить с ней так и не смог. Учится она в КЭУКе. Я ездил туда и даже ходил в деканат, но меня оттуда прогнали. Ведь я даже имени девушки не знаю! Стоял там, у входа в вуз несколько дней, ждал ее, но она так и не прошла мимо», — рассказал парень.

«Может, она заболела или у нее неприятности, я очень хочу помочь, если это так. Не знаю, как так получилось, но незнакомка стала мне роднее и ближе всех. Милая девушка, если ты прочитаешь это письмо, я тот парень с цветным шарфом (она поймет), не пугайся меня, я не маньяк, просто соскучился и хочу увидеть тебя вновь! Давай будем дружить! Мои координаты в редакции!» — обратился Сергей к незнакомке. Издание просит читателей, которые что-либо знают о девушке, позвонить в редакцию.