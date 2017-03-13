В Региональном командовании «Восток» прошли комплексные тренировки по связи, сообщила пресс-служба Минобороны РК. Во время практических занятий солдаты использовали возможности новой техники – универсального мобильного комплекса связи, который показал высокую эффективность.
По плану комплекса был развёрнут узел связи командного пункта. На боевых постах с точностью по времени закрыты и обеспечены каналы аналоговой и цифровой связи в открытом и защищённом режимах. Радиотелеграфисты продемонстрировали на тренировке высокий профессионализм.
Связисты успешно выполнили поставленные командованием задачи. Комплексная тренировка по связи проводится в Вооруженных Силах на плановой основе, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Связь является неотъемлемой частью системы управления войсками. Связисты обеспечивают устойчивой и непрерывной связью Вооруженные Силы, от них во многом зависят оперативность и своевременность применения боевых средств и даже исход военной операции», – говорится в сообщении МО РК.
Аналогичные тренировки прошли также в региональных командованиях «Запад» и «Юг». Благодаря практическим занятиям личный состав воинских частей и подразделений связи пополнил базу знаний в вопросах обеспечения координации и взаимодействия между полевыми и стационарными узлами связи с использованием современных образцов военной техники, которыми сегодня оснащаются войска связи, говорится в релизе.