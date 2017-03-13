Связисты успешно выполнили поставленные командованием задачи. Комплексная тренировка по связи проводится в Вооруженных Силах на плановой основе, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Связь является неотъемлемой частью системы управления войсками. Связисты обеспечивают устойчивой и непрерывной связью Вооруженные Силы, от них во многом зависят оперативность и своевременность применения боевых средств и даже исход военной операции», – говорится в сообщении МО РК.

Аналогичные тренировки прошли также в региональных командованиях «Запад» и «Юг». Благодаря практическим занятиям личный состав воинских частей и подразделений связи пополнил базу знаний в вопросах обеспечения координации и взаимодействия между полевыми и стационарными узлами связи с использованием современных образцов военной техники, которыми сегодня оснащаются войска связи, говорится в релизе.