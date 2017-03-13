Детей заманивают на выставки куклами

Краеведческий музей Темиртау пошил перчаточных экскурсоводов

Своих новых, тряпичных, «коллег» музейщики представят завтра, 14 марта в 11.00. Свой проект они назвали „Кукольные импровизации“ и приурочили его к празднованию Наурыза.

Впервые посетители станут участниками оригинального музейного представления, во время которого с гостями будут общаться куклы Карашаш и Айбатыр. Они расскажут о древней традиции народов Азии отмечать новый год весной — по солнечному календарю. Куклы накроют символичный наурызный стол, приготовят традиционное угощение и организуют национальные игры.

Справки по телефону 8-7213- 93-19-05.