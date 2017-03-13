Из-за некачественной солярки прямо на АЗС вышли из строя машины у нескольких карагандинцев. Люди подъехали, вставили пистолет в бензобак, но завести потом машины не смогли. Дизтопливо превратилось в кашу. Автолюбители отправили в главный офис компании досудебную претензию и требуют возмещения вреда. У некоторых автолюбителей ущерб достиг двух с половиной миллионов тенге.

Карагандинец Игорь Ким на протяжении долгого времени постоянно заправлялся на заправках известнейшей сети заправочных станций. До недавнего времени никаких проблем с машиной у него не было. Неприятный инцидент с ним и одновременно еще с несколькими карагандинцами случился утром 8 марта.

-На этой заправке мы заправлялись постоянно. Всю зиму проездили на их солярке, — рассказывает Игорь. -Машины, что у Олжаса (еще одного потерпевшего -авт.), что у меня обе немецкие, обе дорогие. То есть везде идет подогрев солярки. Когда солярка попадает в бак, дальше она идет до двигателя. А из двигателя определенные объем солярки, уже горячей, возвращается обратно в бак. Чтобы она замерзла, я не знаю какой мороз должен быть! Ездили на ней и в минус 30. В общем 7 марта я заправился. Ездил ночью, когда было минус 15. Все еще было нормально. Седьмого вечером им привозят цистерну. Это сказала управляющая заправкой, что у них вот только поставка была. Восьмого утром мы едим заправляться. Сначала встает Олжас на шестую колонку. Потом подъезжаем мы и встаем на первую колонку.

Получается, что карагандинцы подъехали на АЗС в одно и то же время. Стали заливать топливо, но завестись потом уже не смогли.

-Олжас подходит к заправщику и спрашивает: «Ребят, что у вас с соляркой? Машина заглохла, пока стояла заправлялась», — продолжает рассказывать Игорь. — Пока пистолет стоял в баке, Олжас ходил расплачиваться, вернулся, а машина заглохла. Он машину включенной оставил. Дизель, ничего страшного, там искры нет. В моей машине немного другая система. Поэтому мой водитель успел отъехал на десять метров от заправки, но машина тоже встала. После этого не заводилась. Мы заглянули в бак — там какая-то замершая пена.

Автолюбители сразу же вызвали полицию и пошли на АЗС разбираться. Пострадавшие карагандинцы говорят, что ждали приезда управляющей автозаправочной станцией до вечера.

-Я попросил, чтобы управляющий заправки приехал раз тут ЧП такое случилось. Спрашивать что-то с оператором или заправщиков смысла нет. Они просто работу выполняют. Нам сказали, что управляющая не берет трубку, потом она отключена, потом, что она где-то не в городе находится. Отмазки в общем всякие. Приехали сотрудники полиции, сказали подождать пока приедут эксперты. Эксперты приехали, но сказали, что это гражданско-правовые отношения, никакой статьи нет. Мол пишите заявление, что был факт продажи некачественного топлива. мы написали, полицейские взяли заявление с каждого и уехали. Даже патрульные не смогли дождаться управляющей. Они тоже уехали без ее объяснительной. Я стал обзванивать журналистов. Только после этого приехала управляющая заправкой. Мы ее прождали шесть часов! Мы приехали заправляться в 11 часов утра,а уехали оттуда грубо говоря в 6 часов вечера!

Вместе с управляющей пострадавшие карагандинцы взяли по три пробы с двух бензоколонок. Одна проба предназначалась автолюбителям, другая остается для спорных моментов и третью сама заправка отправляет в главный офис. На следующий день Игорь Ким отвез пробу независимым экспертам. Выяснилось, что во-первых это не зимнее топливо, а летнее. И к тому же оно не соответствует параметрам, заявленными самой компанией «. Никто на заправке не предупреждал людей, что это летнее топливо.

-Они говорят — это летняя солярка, но она не соответствует даже летней солярке по показателям. Помимо этого в топливе была вода, что категорически запрещается, — возмущается автолюбитель.

Карагандинцы повезли свои автомобили специалистам. Те сообщили, что у них вышла из строя топливная система. На ремонт и замену деталей понадобятся внушительные средства.

— У меня ущерб 2 миллиона тенге. У Олжаса — два с половиной. Солярка поступает и оказывается в топливной системе. Сразу же ломается насос. Насос очень дорогостоящий! У меня посчитали его со скидкой — 700 тысяч тенге. И то потому, что я попросил скинуть. Я всегда в одном месте обслуживаюсь. Плюс форсунки дорогие. В общем очень недешевая техника!