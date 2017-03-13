«За последние годы Казахстан оказал гуманитарную помощь иностранным государствам на общую сумму свыше десяти миллиардов тенге», – сказал Владимир Божко.
Он считает, что эти факторы стали весомыми практическими шагами по укреплению позитивной репутации Казахстана и убедительными аргументами в кампании по избранию в число непостоянных членов Совета безопасности ООН.
6 января сообщалось, что из Казахстана в Сирию доставили гуманитарный груз общим весом в 500 тонн.
А оплатить строительство домов, пострадавших от наводнения — проблема. Это не влияет на позитивный облик страны?
Иностранец
13 марта, 2017 в 12:40