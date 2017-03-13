Британский боксёр Билли Джо Сондерс посетит бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке.
Там, на арене Madison Square Garden, Сондерс объявит о своём следующем бое, пишет Sports.kz. Ожидается, что его соперником станет именно Геннадий Головкин.
«Промоутер Сондерса Уоррен сказал, что они будут на MSG и объявят о следующем бое (против GGG). Теперь Головкину осталось лишь победить Джейкобса», – написал в Twitter журналист Boxing News Ли Гормли.
Ранее журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщал, что Головкин, которому для объединения титулов в среднем весе не хватает пояса WBO, и Сондерс, владеющий этим поясом, могут провести бой 10 июня в рамках международной выставки EXPO в Астане.
12 марта стало известно, что изображения Геннадия Головкина и флага Казахстана будут включены в знаменитый золотой пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Данные изменения являются знаком признания и уважения заслуг Геннадия Головкина в мировом спортивном сообществе.
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