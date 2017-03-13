Билли Джо Сондерс готов объявить о бое с Головкиным

Британский боксёр Билли Джо Сондерс посетит бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта в Нью-Йорке.

Там, на арене Madison Square Garden, Сондерс объявит о своём следующем бое, пишет Sports.kz. Ожидается, что его соперником станет именно Геннадий Головкин.

«Промоутер Сондерса Уоррен сказал, что они будут на MSG и объявят о следующем бое (против GGG). Теперь Головкину осталось лишь победить Джейкобса», – написал в Twitter журналист Boxing News Ли Гормли.

Ранее журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщал, что Головкин, которому для объединения титулов в среднем весе не хватает пояса WBO, и Сондерс, владеющий этим поясом, могут провести бой 10 июня в рамках международной выставки EXPO в Астане.

12 марта стало известно, что изображения Геннадия Головкина и флага Казахстана будут включены в знаменитый золотой пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Данные изменения являются знаком признания и уважения заслуг Геннадия Головкина в мировом спортивном сообществе.