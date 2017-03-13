«Мы остаемся на улице, на руках дети 3 года 2 года и 6 месячный малыш»
Хочу пожаловаться на акимат. Мы молодая семья, сдали документы 09.01.2017 числа на доступное жилье 2020. По всем категориям мы подходим. У нас трое детей. Нам 6 марта позвонили и сказали, что мы прошли предварительный отбор и можем взять направление в банк. Нашему счастью не было предела. Мы были уверенны, что пройдем, так как дом строился специально для молодых семей. И говорили, что будут смотреть на количество детей. На баллы. На первого 20 последующих 30. Мы набираем 80 и не проходим. А все потому что я случайно забыла приложить к документам адресную справку, думаю из-за этого нам и отказали. Сильно разочаровали. Сейчас ничто не делается по знакомству. Помогите, пожалуйста, разобраться. Пусть об этом узнает вся Караганда. 17 числа нам нужно освобождать квартиру, мы ее снимаем. Остаемся на улице, на руках дети 3 года 2 года и 6 месячный малыш.
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Помогите, пожалуйста, разобраться. Пусть об этом узнает вся Караганда.
О чем узнает Караганда? О том что в каком то городе Казахстана, какая-то семья набрала 80 балов и не прошла из-за какой-то то справки? Без личных данных это не факты, а вброс пустой.
Lex
13 марта, 2017 в 13:17
Ну почему же? Мы многое узнали.
Каких-то 3-4 дня назад vas написал про ОБСУРД.
И там и здесь налицо — отношение к документам как к ненужной бумажке. ЛИЧНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ — в которой люди не хотят сами себе признаться.
Сами не проверяют КАЖДУЮ БУМАЖКУ — а потом все вокруг у них виноваты.
KO
13 марта, 2017 в 14:21
Насчет ситуации не в курсе, но подозреваю, что набранных вами 80 баллов просто напросто недостаточно. Квартир мало, а подавших заявление много. Так что, акимат здесь, скорее всего, ни при чем.
И еще раз повторю — квартир очень мало, а желающих много. Вообщем, как честно не распределяй, а недовольные всегда останутся.
Ушлепок
13 марта, 2017 в 13:44
достаточно баллов и с 60 прошли
Ира
13 марта, 2017 в 14:13
Примерно представляю ситуацию. Вообщем так. Если документы не соответствуют требованиям (или не в полном комплекте), то отказывают сразу и документы вообще не принимают к рассмотрению. Поскольку документы взяли и сказали брать направление в банк, то претензии уже не к акимату.
Дело в том, что в банке есть определенные требования к доходу заемщика и к его документам, подтверждающих доход. И скорее всего, у вас именно с доходом и с документами, его подтверждающим, какие-то проблемы.
Ушлепок
13 марта, 2017 в 14:47
А третьего Вы заделали, когда узнали, что за него быллы дополнительные дадут?
Maks
13 марта, 2017 в 13:56
причем тут третии вророй ? вы о чем вообще??? молодая семья только один день принемала документы и не все знали об этом.дурдом вы что думаете я заделала детей ради квартиры? полный ужас …не поддерживают а наоборот в грязью облевают ..
Ира
13 марта, 2017 в 14:11