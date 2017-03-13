Хочу пожаловаться на акимат

«Мы остаемся на улице, на руках дети 3 года 2 года и 6 месячный малыш»

Хочу пожаловаться на акимат. Мы молодая семья, сдали документы 09.01.2017 числа на доступное жилье 2020. По всем категориям мы подходим. У нас трое детей. Нам 6 марта позвонили и сказали, что мы прошли предварительный отбор и можем взять направление в банк. Нашему счастью не было предела. Мы были уверенны, что пройдем, так как дом строился специально для молодых семей. И говорили, что будут смотреть на количество детей. На баллы. На первого 20 последующих 30. Мы набираем 80 и не проходим. А все потому что я случайно забыла приложить к документам адресную справку, думаю из-за этого нам и отказали. Сильно разочаровали. Сейчас ничто не делается по знакомству. Помогите, пожалуйста, разобраться. Пусть об этом узнает вся Караганда. 17 числа нам нужно освобождать квартиру, мы ее снимаем. Остаемся на улице, на руках дети 3 года 2 года и 6 месячный малыш.