Иностранцы продают на eBay казахстанские деньги

Казахстанские банкноты на eBay стоят в несколько раз дороже их нарицательной стоимости.

Согласно ежегодному конкурсу Международного банкнотного сообщества (IBNS), казахстанская банкнота в тысячу тенге является самой красивой купюрой в мире.

На электронной торговой площадке eBay иностранцы продают самые красивые казахстанские деньги. Об этом сообщатся на странице ZTB в социальной сети Instagram. За тысячу тенге предприимчивые иностранцы просят порядка восьми долларов (свыше 2500 тысяч тенге).

Несмотря на свою непрочность, тенге продолжает восхищать ценителей дизайна банкнот и вновь оказывается на первом месте в рейтинге, обходя по красоте банкноты других стран. Отметим, что в марте 2016 года одержать победу нашей национальной валюте позволили снежные барсы – один из символов Казахстана.