Казахстанские банкноты на eBay стоят в несколько раз дороже их нарицательной стоимости.
Согласно ежегодному конкурсу Международного банкнотного сообщества (IBNS), казахстанская банкнота в тысячу тенге является самой красивой купюрой в мире.
На электронной торговой площадке eBay иностранцы продают самые красивые казахстанские деньги. Об этом сообщатся на странице ZTB в социальной сети Instagram. За тысячу тенге предприимчивые иностранцы просят порядка восьми долларов (свыше 2500 тысяч тенге).
Несмотря на свою непрочность, тенге продолжает восхищать ценителей дизайна банкнот и вновь оказывается на первом месте в рейтинге, обходя по красоте банкноты других стран. Отметим, что в марте 2016 года одержать победу нашей национальной валюте позволили снежные барсы – один из символов Казахстана.
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Хорошая нанотехнология для государства — продавать тенге на экспорт. Это даже круче, чем продавать нефть. Опять же, провести в США рекламную кампанию о том, что тенге в купюрах, если повесить её дома, приносит в дом счастье. Заказать международным учёным исследование о том, насколько человек с монеткой в сто тенге в кармане удачливее, чем без монетки. Поднимать популярность и цену, то есть..
Александр
13 марта, 2017 в 15:13