По словам государственных служащих региона, зачастую страдает рабочий процесс из-за сотрудников, которые много «болеют».

«У нас есть люди, которые уходят на «больничный», когда узнают, что скоро приедет комиссия с проверкой. И так они поступают постоянно», – жалуются государственные служащие, которые пожелали остаться неизвестными.

По данным газеты, статистику, как часто болеют чиновники, не ведут ни в департаменте по делам государственной службы, ни в департаменте здравоохранения. Корреспонденты местного издания провели опрос среди государственных служащих по этому поводу.

«Если чиновники часто болеют, значит, для этого есть возможность», – прокомментировала руководитель управления культуры Актюбинской области Маржан Корганбаева.

Она отметила, что государственные служащие могут брать отпуск в 30 дней.

«Какому начальнику будет по душе, если его сотрудники будут часто болеть? Как бы мы не болели, стараемся не брать постоянно больничные. Всё зависит от обстоятельств. Если человек будет очень много болеть, неделями подряд отпрашиваться с работы, это негативно отражается и на рабочем процессе», – считает Маржан Корганбаева.

Аким Уилского района Актюбинской области Булбул Кузембаева, например, не смогла вспомнить, когда в последний раз отпрашивалась с работы по состоянию здоровья.

«Мы не можем принимать какие-либо меры из-за того, что сотрудник очень много болеет, так как он приносит соответствующие документы с предприятий здравоохранения. Действительно, если сотрудник часто отпрашивается, это негативно отражается на работе. Лично если говорить о себе, то я не могу даже вспомнить, когда последний раз отпрашивалась с работы по состоянию своего здоровья. Я временами интересуюсь здоровьем своих подчинённых, предупреждаю их, что нужно беречь себя, чтобы не заболеть. Если есть легкие симптомы болезни, то можно и дома полечиться», – говорит она.

По вопросу, как часто болеют работники государственной службы и бюджетной сферы, корреспонденты регионального издания обратились в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, в областной департамент здравоохранения, где сообщили, что специальный мониторинг по тому, кто, когда и как приболел, не ведётся.