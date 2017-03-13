Beeline учит второклассников, как уйти от опасного контента в интернете

Что делать в случае столкновения с сетевыми угрозами, такими как группы смерти, мошенничество и экстремизм, объясняли детям волонтёры.

Beeline Казахстан запустил новый волонтёрский проект, призванный обратить внимание школьников на собственную безопасность при использовании интернета, сообщила пресс-служба компании.

Мобильный оператор разработал специальную обучающую программу, которая призвана помочь детям защитить себя от сетевых угроз, и поможет им узнать о полезных возможностях глобальной сети для образования, развития и досуга. Проект получил название «Безопасный интернет».

Первый открытый урок по безопасному пользованию интернетом прошёл в школе №56 города Актобе для учеников 2 класса. Сама программа рассчитана на учеников со 2 по 4 классы.

В лёгкой и доступной форме школьники узнали о правилах поведения при столкновении с опасным контентом. Открытый урок прошел в рамках волонтёрского движения «Жылы журек» при поддержке отдела образования Актобе. Роль модераторов урока взяли на себя активные волонтёры компании Beeline.

«Интернет содержит большое количество опасного контента. Мы решили, что лучший способ решения этой проблемы – предупредить её заранее. Нашей задачей было разъяснить школьникам действия в случае столкновения с сетевыми угрозами, такими как группы смерти, мошенничество и экстремизм», – прокомментировал директор по коммуникациям Beeline Казахстан Алексей Бендзь.

Актобе выбран в качестве площадки для старта акции «Безопасный интернет» не случайно, отметили в компании. Именно в этом городе находится одна из сильнейших ячеек волонтёрского движения «Жылы журек» компании Beeline Казахстан. В течение 2017 года проект охватит и другие крупные города РК.

Корпоративная волонтёрская программа работает в Beeline Казахстан с 2008 года. Волонтёры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, субботниках, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана.

В Казахстане предлагают внедрить «детский интернет». С таким предложением в адрес Бакытжана Сагинтаева выступил уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров. Омбудсмен требует защитить детей от жестоких игр, распространяемых в сети.