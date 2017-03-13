В Карагандинской области госзакупки в строительстве будут проверять по-новому

Вводится механизм казначейского сопровождения

Скоро в нашей области начнет действовать новая система контроля за тендерными процедурами в строительстве. Она называется «казначейское сопровождение». Чиновники надеются, что это поможет искоренить коррупцию в сфере государственных закупок.

Как именно будет работать казначейское сопровождение, чиновники пока сами толком не понимают. Они только знакомятся с его механизмом. Известно только, что властям придется привлекать супервайзера, то есть инжиниринговую компанию, для управления проектом. Она будет отслеживать все денежные расходы и контролировать качество строительства. Эту схему будут отрабатывать в трех регионах: в Астане, в Карагандинской и Акмолинской областях.

— Увеличение количества преступлений, связанных с обналичиванием денег через лжепредприятия, подтолкнуло нас к внедрению нового механизма контроля за подрядчиками, — сообщил на совещании в акимате руководитель управления госактивов и закупок Мурат Кадеков. – Казначейского сопровождения вводится для решения нескольких задач. Оно позволит контролировать использование бюджетных средств, обеспечить прозрачность платежей между субъектами строительной деятельности и полноту уплаты налогов.

От нововведения выиграют и государство, и народ. По словам чиновника, после введения казначейского сопровождения улучшиться качество строительства социальных объектов и снизится коррупция в сфере госзакупок.

— Это новый подход, — резюмировал аким области Нурмухамбет Абдибеков. – Поэтому нам в него надо правильно вписаться. Чтобы не получилось так, что два других региона все поняли и правильно работают, а мы где-то там буксуем.