Карагандинцев будут арестовывать за неуплату штрафов

Злостным неплательщикам грозит пять дней ареста

Начальник управления административной полиции Валерий Коваленко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов всерьёз возьмутся за неплательщиков. Речь идёт об административных штрафах. Например: разговор по мобильному телефону за рулём, не пристёгнутый ремень, распитие алкогольных напитков в общественном месте, курение в неположенном месте. Такие мелкие правонарушения граждане совершают чаще всего, однако платить штраф не спешат.

— По закону у любого гражданина есть 30 дней на уплату штрафа, и дополнительные 10 на обжалование,- рассказывает подполковник Валерий Коваленко.- Тем более, что сейчас, если с момента выписки штрафа прошло 7 дней, можно заплатить меньшую сумму.

За прошлый год по всей области выписали штрафов на сумму более двух миллиардов тенге. Из них граждане выплатили чуть больше половины, 63%. За первые два месяца 2017 года выписано штрафов на 236 миллионов тенге, из них в казне оказались 160 миллионов.

— Мы будем применять статью 669 Кодекса административных правонарушений, в целях неотвратимости наказания,- объясняет Валерий Викторович.- Это неисполнение приговора суда, решения суда или исполнительного документа. Данная санкция предусматривает административный штраф или арест. Если гражданин добровольно не оплатил, то мы будем работать по статье 669. Будем составлять административный акт и передавать его в суд.

Если суд установит срок, то гражданину придётся сидеть в камере.

— Для нас основная цель сейчас провести информационную работу. Чтобы все штрафы оплатили своевременно, принесли сдали квитанции, так мы сможем свою базу данных скорректировать. Тогда у нас не будет лишних претензий. Но на данный момент две трети штрафов не выплачены,- говорит начальник управления административной полиции.

Арест полицейские называют крайней мерой. Инициаторами идеи стали полицейские наше области, вопрос обсудили в рамках круглого стола. Прокуратура одобрила постановление ДВД Карагандинской области. Тем не менее, всех неплательщиков одновременно в суд не вызовут. После праздников полицейские подготовят списки.

— Мы начнём со злостных неплательщиков, тех у кого большие штрафы или их несколько,- предупреждает Валерий Коваленко.- И потом через местную полицейскую службу будем давать предписания, доставлять в суды. После этого мы подведём итоги работы, чтобы все видели динамику. Наша цель показать людям, что их может ждать реальный арест. Чтобы они сами шли и платили, чтобы нам не приходилось никого арестовывать или вести в суд.

Максимальная сумма выписанного административного штрафа около ста тысяч. Арест в рамках 669 статьи до пяти суток.

— Отбывание административного ареста не снимает с человека ответственность. Штраф всё равно придётся заплатить. В конце прошлого года мы привлекли девять человек, все они выплатили штрафы,- рассказывает о принципе работы Валерий Викторович.

Отбывшим наказание будут выдавать справку. В базу данных внесут информацию о том, что человек был привлечён за правонарушение, мера наказания — административный арест.

— Мы надеемся, что после ареста люди будут, не только выплачивать штрафы, но и реже совершать правонарушения. Общественных работ не будет, это другие статьи.

На данный момент неоплаченные штрафы есть у десяти тысяч жителей Карагандинской области. Пока ещё неизвестно, сколько человек будут привлечены к суду или арестованы.