Тренеры «Алматы» и «Арсенала» ищут футболистов в дворовых клубах

Более 1000 любителей футбола открыли сезон дворовой лиги в Алматы.

В рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» 12 марта стартовала мини-футбольная лига среди дворовых команд, сообщила пресс-служба управления физической культуры и спорта Алматы.

В церемонии открытия на стадионе университета «Нархоз» участвовали более 1000 любителей футбола. Несмотря на весенний холод, свои заявки на соревнования подали около 110 команд. Больше всего участников собралось в группе «А» — 71 команда. В этой группе играют любители в возрасте от 15 лет. В младшей группе «Б» заявлено 35 дружин, возраст игроков в которых составляет от 8 до 14 лет. Матчи проходили по олимпийской системе среди всех желающих до самого вечера. В результате упорной борьбы победу в лиге «А» одержали ребята из «ВРЗ». За ними расположились команды «Ростов» и «Достар». Среди старших участников первое место завоевали опытные ребята из команды «Шоқпар». Серебро досталось «Легиону», а бронзовыми призерами стали игроки «Арсенала». Победителей и призёров соревнований наградили дипломами, медалями соответствующих степеней и небольшими подарками от «Спорттық Алматы». Также были дипломы и статуэтки по номинациям – лучший вратарь, защитник и нападающий. Среди болельщиков и зрителей на стадионе также присутствовали главные тренеры футбольных клубов «Алматы» и «Арсенал», которые проводили селекционную работу для своей команды. Они наблюдали за выступлениями игроков и оценивали их, чтобы привлечь к профессиональному футболу. По словам тренера ФК «Алматы» Сергея Шабалова, ребята должны быть техничными, более подвижными, для того чтобы играть в его команде. Турниры по мини-футболу управление физической культуры и спорта города Алматы проводит, чтобы привлечь молодёжь и жителей города к систематическим занятиям физкультурой. Масштабная городская программа «Спорттық Алматы» направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.