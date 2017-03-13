Региональные отборочные туры Roma Fashion Week ежегодно проходят в более чем 20-ти странах мира, включая Японию, Германию, Прибалтику, Россию.

«В Казахстане официально он проходит впервые, хотя в предыдущие годы мы уже принимали участие, как гости в итальянской Неделе моды. В прошлом году итальянская сторона предложила взять на себя организацию отборочного тура в Центральной Азии. Поступило порядка 100 заявок от конкурсантов. В Астану съехались частники со всех уголков Казахстана, из Кыргызстана, Армении. Онлайн заявки поступили от желающих из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В финал прошли в итоге 25 человек. Главная цель — заявить всем миру о том, что в Казахстане есть немало талантливых людей в сфере модельного бизнеса и бьюти-сфере. И все они не профессионалы, а только начинающие, но уже подающие большие надежды», — рассказал генеральный директор Asian Look Fashion Days, официальный представитель Roma Fashion Week в Центральной Азии, известный дизайнер Канат Сауранбаев.

Финалисты регионального отборочного тура в Астане получили возможность принять участие в международном финале конкурса, который пройдет в столице Италии — Риме с 3 по 7 апреля. В нем примут участие в этом году 24 стран мира из шести континентов.

Победители римского этапа конкурса в свою очередь получат уникальный шанс бесплатно обучаться и стажироваться в знаменитой итальянской школе моды Cordella, академии красоты Romeur Academy и итальянских домах моды. Модели дополнительно получат контракт на 1 год с итальянским модельным агентством и автомобиль от спонсора итальянского отборочного тура — Mercedes Benz. Гостями римской Недели моды уже побывали такие мэтры модной индустрии, как Джорджио Армани и Пьер Карден.

На конкурсе в Астане участников оценивало профессиональное жюри в каждой из шести номинации: казахстанская топ-модель, детские модели, дизайнер одежды, фешн фотограф, стилист по волосам и визажисты.