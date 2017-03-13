В аппаратах системы Организации Объединенных Наций за рубежом работают около 20 граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на депутата Мажилиса Парламента Маулена Ашимбаева.

«По информации МИДа, в настоящее время в системе ООН работают около 20 граждан Казахстана. Это не те, кто работает в нашем представительстве, а которые работают в аппарате различных структур ООН», — сообщил он во время правительственного часа.

По его словам, в дальнейшем можно было бы стараться продвигать этих и других представителей Казахстана в различные руководящие органы и структуры ООН, а также других международных организаций.

«В целом, такой политикой занимаются многие страны мира. Мне кажется, мы также целенаправленно должны уделять внимание этому направлению», — отметил Маулен Ашимбаев.

Напомним, с 1 января 2017 года Казахстан приступил к работе в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена на предстоящий двухлетний период. 2 марта 2017 года исполнилось 25 лет членству Казахстана в ООН.