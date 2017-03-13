Конкурс посвящен 25-летию казахстанской полиции
Департамент внутренних дел Карагандинской области объявил о начале творческого конкурса для журналистов на лучшие публикации и материалы о деятельности внутренних дел в преддверии 25-летия казахстанской полиции.
Конкурс проводится по отдельным номинациям среди городских и областных СМИ, а также среди электронных средств массовой информации на государственном и русском языках.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты газет, радио и телевидения, информационных агентств и внештатные авторы, публикующие и выпускающие материалы о деятельности Карагандинской полиции.
Материалы, представляемые на конкурс, будут приниматся с 1 апреля до 10 июня.
Победители будут определены по пяти номинациям: «Лучший спецрепортаж», «Лучшая программа на ТВ», «Лучшая статья», «Лучшая публикация (в информационных агентствах)», «Лучший пост (в сети интернет)».
Награждение победителей конкурса состоится в канун профессионального праздника — Дня Казахстанской полиции.
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