Карагандинские полицейские проводят конкурс среди журналистов на лучшие материалы о деятельности полиции

Конкурс посвящен 25-летию казахстанской полиции

Департамент внутренних дел Карагандинской области объявил о начале творческого конкурса для журналистов на лучшие публикации и материалы о деятельности внутренних дел в преддверии 25-летия казахстанской полиции.

Конкурс проводится по отдельным номинациям среди городских и областных СМИ, а также среди электронных средств массовой информации на государственном и русском языках.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты газет, радио и телевидения, информационных агентств и внештатные авторы, публикующие и выпускающие материалы о деятельности Карагандинской полиции.

Материалы, представляемые на конкурс, будут приниматся с 1 апреля до 10 июня.

Победители будут определены по пяти номинациям: «Лучший спецрепортаж», «Лучшая программа на ТВ», «Лучшая статья», «Лучшая публикация (в информационных агентствах)», «Лучший пост (в сети интернет)».

Награждение победителей конкурса состоится в канун профессионального праздника — Дня Казахстанской полиции.