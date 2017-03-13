Карагандинскому региону выделили 19 тысяч тонн удешевленного дизтоплива

Его продадут крестьянам для проведения посевной

Карагандинский регион готовится к весенне-полевым работам. Нам выделили 19 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Аким области распорядился, чтобы горючее вовремя отгружали крестьянских хозяйствам и оно не залеживалось на складах.

Минувшей осенью наши крестьяне собрали богатый урожай зерновых. Они намолотили больше миллиона тонн пшеницы. Урожайность составила 14 центнеров с гектара. Аким области остался доволен таким результатом, назвав его «трудовым подарком» нашей стране к 25-летию Независимости. На прошедшем в понедельник совещании Нурмухамбет Абдибеков выразил надежду в том, что урожай этого года будет не хуже. Тем более что государство помогает нашим аграриям.

— На проведение весеннее-полевых работ области выделено 19 тысяч тонн льготного дизельного из Павлодарского завода, — сказал, озвучивая свой отчет, руководитель управления сельского хозяйства Юржан Беккожин. – Его цена составляет 127 тенге. По данным на 10 марта обеспеченность дизтопливом составляет 33 процента.

Поставки солярки в наш регион идут. Но есть опасность того, что ее будут медленно отгружать сельхозформированиям. Аким области потребовал от подчиненных, чтобы они не допустили застоя дизтоплива на складах.

— Наша задача своевременно оплатить это дизельное топливо и доводить до наших механизаторов, — заявил Нурмухамбет Абдибеков. – Здесь у нас бывают пробуксовки. Мы утверждаем графики, топливо приходит, но оно не вывозится. Формируется запас. Потом следующие объемы не могут поступить, потому что мы не освободили емкости. Необходимо в срок выполнить все мероприятия. Это является залогом хорошего урожая.

Добавим, что государство помогает крестьянам не только горючим, но и субсидиями. По информации управления сельского хозяйства, на них в этом году в бюджете заложено 2,324 миллиона тенге. Это на 361 миллион тенге больше, чем в прошлом году.