Деньги на это будут выделены из городского бюджета
Местные власти хотят привести в порядок надпись, которая красуется на многоэтажке 45 квартала «Караганде образцовый порядок, высокую культуру». Она будет светиться ночью. Деньги на подсветку выделят из городского бюджета.
— До июня мы планируем восстановить надпись на «доме-гармошке», — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Одно время она у нас горела. Потом все фонари пришли в негодность. Я считаю, что надпись – это бренд и знак, которым известна Караганда.
Кроме того, по планам чиновников архитектурная подсветка появится и в других местах города. Тремя цветами подсветят стелу космонавтики, расположенную на площади Гагарина. Также греть по ночам будет стела Суюншы и путепровод над вокзалом.
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А не надпись в Караганде, а образцовый порядок и высокую культуру в городе они восстановят?
Гражданин
29 марта, 2017 в 15:18
про культуру не скажу, может через музеи «окультуривать» начнут))) а вот за порядок скоро возьмутся. Бюджетники, готовьтесь к массовым капиталистическим субботникам.
читатель
29 марта, 2017 в 16:21
Не, по-моему немного не так.. Если бы она когда-нибудь была, то надпись бы гласила «в Караганде образцовый порядок и высокая культура». А текст, который был и есть — это как бы вечное пожелание на будущее..
Александр
30 марта, 2017 в 01:20
написали бы «Спаси нас, Господи!» — вот это лучше бы отражало настоящую картинку.
читатель
30 марта, 2017 в 10:55
Телевышку в Пришахтинске не мешало бы украсить подсветкой, чтобы смотрелась как Эйфелева башня.
Александр Первый
29 марта, 2017 в 15:32
Точно! Из города ее все равно не видно. Так хотя бы деньги будут потрачены….
KO
29 марта, 2017 в 16:44
Ещё бы снести сараи рядом, из-за которых букв не видно.
Кстати, я думаю, что если возьмутся за буквы, то в скором времени все буквы упадут. Как и мосты, которые начинают проседать после ремонтов масштабных.
Дмитрий хитрый
29 марта, 2017 в 18:22
А грязища непролазная под ногами, как была — так и останется… И тьма кромешная ночами во дворах…
скептик
29 марта, 2017 в 19:58
Ленин, Партия, Народ, тоже неплохая надпись была. Увы не восстановят)))
Киров
29 марта, 2017 в 22:54
Уголь — настоящий хлеб промышленности.
Санёк
30 марта, 2017 в 09:07
Сталин, Берия, Гулаг
Александр
30 марта, 2017 в 10:08
ноутбук, стакан, коньяк. suum cuique
читатель
30 марта, 2017 в 10:59
Сталину бы неплохо памятник поставить и улицу назвать!
Alex
30 марта, 2017 в 16:54
Эта надпись по существу была визитной карточкой пошлости.
На нее стыдно было смотреть.
Высокая культура не рождается на бильбордах и транспорантах.
А самый образцовый порядок был в гетто.
РК
29 марта, 2017 в 22:54
Подсветка «порядка» в «Караганде», важнее чем сам порядок!
Горожанин
29 марта, 2017 в 23:14
Нашим чиновникам лучше ничего высоко не вешать — упадёт, трагедия будет. Лучше на земле, как буквы «ай лав Караганда».
Александр
30 марта, 2017 в 01:17
Очень хорошее начинание, ведь в тёмное время суток у нас народ забывает об образцовом порядке и высокой культуре. А вот теперь посмотрят на вывеску подсвеченную и сразу станут и образцово порядочными, и высоко культурными.
Санёк
30 марта, 2017 в 09:14
лучшеб сразу вывеску Караганде хлеб от сарыакри
авва
30 марта, 2017 в 09:38
Подсветка стеллы за ~4 миллиона.. сделают за 0.5 миллиона
туру
01 июля, 2017 в 22:14