Власти восстановят надпись «Караганде образцовый порядок, высокую культуру»

Деньги на это будут выделены из городского бюджета

Местные власти хотят привести в порядок надпись, которая красуется на многоэтажке 45 квартала «Караганде образцовый порядок, высокую культуру». Она будет светиться ночью. Деньги на подсветку выделят из городского бюджета.

— До июня мы планируем восстановить надпись на «доме-гармошке», — сказал аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Одно время она у нас горела. Потом все фонари пришли в негодность. Я считаю, что надпись – это бренд и знак, которым известна Караганда.

Кроме того, по планам чиновников архитектурная подсветка появится и в других местах города. Тремя цветами подсветят стелу космонавтики, расположенную на площади Гагарина. Также греть по ночам будет стела Суюншы и путепровод над вокзалом.