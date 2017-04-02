Добрый вечер, вот решила обратиться на ваш канал т.к. дальше говорить и писать не имеет смысла. Вам же нужны события и то чем заинтересовать зрителей. Сейчас аховая ситуация из за талых вод в поселке Коктенколь Карагандинская область Шетский район. Там с часу на час прорвет плотину. Власти ничего не делают, плотину закрыли, ничем не укрепляют (мол бесплатно нам не надо). Пожалейте людей, помогите достучаться. Времени совсем нет.
От: валентина
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Простите за столь резкое сравнение… Кур по осени считают, людей считают по весне… Дармоедам всё равно..!😡
Шал
02 апреля, 2017 в 08:37
напишите заявление в прокуратуру, пусть они проверят плотину на безопасность, заявление не забирайте, потом когда прорвёт, прокуратура не плохо заработает или личных очков за поиск виновных или денеженых асигнаций. Но по крайней мере, хоть римское права будет работать, зуб за зуб, глаз за глаз.
Если не напишите заявления, то бесполезно тут постить вам «горячие» новости.
NIX
02 апреля, 2017 в 11:07
Не смешите прокуратурой
Если генеральный прокурор не знает что прокуратура это надзорный орган
И сегодня нашим прокурорам еще надо обьяснять что такое надзор
Дошло до того что Генеральный прокурор называет причиной не возможности остановить кражи телефонов тем что операторы сотовой связи не хотят сотрудничать с МВД
Так как система сотовой связи Казахстана не соотведствует международным стандартом безопасности
К примеру в многих странах операторы сотовой связи не обслуживают телефоны иностраных туристов
Там туристы обязаны покупать сотовые телефоны новые чтоб пользоваться сотовой связью
А у нас Главный прокурор знает что под одним ИМЕЙ кодом работают сотни телефонов а это не вкоем случае нельзя позволять
Но наши прокуроры позволяют
Скажите что нет не чего плохого в том что в Казахстане с одним ИМЕЙ кодом могут работать несколько телефонов
Лично для Вас это может обернуться обвинением в телефоном тероризме
Представте что кто то позвонит в ЦУМ и скажет что он заменирован
Шутника будут искать по ИМЕЙ коду перед ставте что код шутника и Ваш совпадут
Вот тогда Вы окажитесь в шкуре учителя физики осужденого за телефоный тероризм
vas
02 апреля, 2017 в 13:32
2 апреля 2017
С. Коктенколь,Коктенкольский округ.
В селе проживает 643 человека, находятся 204 дворов, 124 дома. Расположено поруслу реки Жаман-Сарысу, ниже плотины Дальняя. Ниже с.Коктенколь расположены озеро Коктенколь, отд.Целинный (40 человек, 15 домов) и отделение Акшагат Целинногосельского округа Жанааркинского района (60 человек).
С целью защиты населения с.Коктенколь от возможного затопления, началась частичная эвакуация. Всего было эвакуировано в школу 175 человек с двух крайних улиц, расположенных вдоль русла реки Жаман-Сарысу. После того, как уровень воды на плотине начал снижаться, эвакуация была приостановлена. Жители вернулись домой. В организации эвакуации задействованы 7 человек, 3 машины.
https://karaganda-region.gov.kz/rus/news/9321/
KO
02 апреля, 2017 в 12:44
Уже прорвало или нет? Пол дня уже прошло, как плотина?
Санёк
02 апреля, 2017 в 13:00
Ситуация с плотинами в стране по сути чудовищна.
Они отданы в частные руки и этот факт является корнем всех катастроф, которые уже произошли и которые произойдут.
Такие сложные гидротехнические сооружения, да еще такие старые, как наши плотины-безответственно отдавать в руки частных людей, которые не имеют и не могут иметь должного ресурса для их ремонта. надзора и эксплуатации.
Плотины в стране рвет практически каждый год и не сделано никаких выводов, потому как государство во многих решениях ориентируется на прибыль, а не на людей.
Люди живут в страхе возле них и это моральное преступление.
HUk
02 апреля, 2017 в 23:32
Писать никуда не надо… Из опыта предыдущего… некто Крючков тоже написал 36 писем в разные инстанции об аварийном состоянии плотины Кокпекты… Никто ничего не делал. После прорыва плотины и гибели людей его приговорили к сроку, так дешевле. Так, что да здравствует следующий стрелочник.
Канат
03 апреля, 2017 в 16:49
Согласен. А ещё звонят и надоедают. Мешают работать. Совсем совести нету у жалобщиков.
Комбат
04 апреля, 2017 в 15:44
Извеняюсь что не в тему ! В Караганде идет варварский отрел перелетных птиц и при этом весенняя охота под запретом ! Куда обратиться , куда звонить чтоб задержали браконьеров?????
Ванга
10 апреля, 2017 в 23:00