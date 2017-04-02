с часу на час прорвет плотину.

Добрый вечер, вот решила обратиться на ваш канал т.к. дальше говорить и писать не имеет смысла. Вам же нужны события и то чем заинтересовать зрителей. Сейчас аховая ситуация из за талых вод в поселке Коктенколь Карагандинская область Шетский район. Там с часу на час прорвет плотину. Власти ничего не делают, плотину закрыли, ничем не укрепляют (мол бесплатно нам не надо). Пожалейте людей, помогите достучаться. Времени совсем нет.

От: валентина