Сондерс заявил о срыве переговоров по бою с Головкиным в Казахстане

По каким причинам сорвалось заключение контракта о проведении боя в Казахстане, британский боксёр не сообщил.

Британский боксёр Билли Джо Сондерс заявил о срыве договорённостей по бою с Головкиным, который, по предварительным данным, должен был состояться в Казахстане. Об этом со ссылкой на Twitter-аккаунт спортсмена передаёт Vesti.kz.

Сондерс не назвал причину срыва заключения контракта, предложив интересующимся обращаться к своему промоутеру Фрэнку Уоррену.

«Бой не утверждён. Спрашивайте не у меня, а у Фрэнка Уоррена. Больше никакого дерьма. Подумываю начать искать работу в Tesco», – написал Сондерс в Twitter.

Tesco – британская сеть магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, представленная во многих странах мира.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что бой Головкина в Казахстанесостоится 17 июня в рамках EXPO-2017.

1 апреля Билли Джо Сондерс, с которым, по предварительным данным, Геннадий Головкин планировал провести бой в Астане, потребовал от GGG поскорее подписать контракт.