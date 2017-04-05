По каким причинам сорвалось заключение контракта о проведении боя в Казахстане, британский боксёр не сообщил.
Британский боксёр Билли Джо Сондерс заявил о срыве договорённостей по бою с Головкиным, который, по предварительным данным, должен был состояться в Казахстане. Об этом со ссылкой на Twitter-аккаунт спортсмена передаёт Vesti.kz.
Сондерс не назвал причину срыва заключения контракта, предложив интересующимся обращаться к своему промоутеру Фрэнку Уоррену.
«Бой не утверждён. Спрашивайте не у меня, а у Фрэнка Уоррена. Больше никакого дерьма. Подумываю начать искать работу в Tesco», – написал Сондерс в Twitter.
Tesco – британская сеть магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, представленная во многих странах мира.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что бой Головкина в Казахстанесостоится 17 июня в рамках EXPO-2017.
1 апреля Билли Джо Сондерс, с которым, по предварительным данным, Геннадий Головкин планировал провести бой в Астане, потребовал от GGG поскорее подписать контракт.
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Клоун ну что ты Гена где твое биг фуфло шоу???
Казбек
05 апреля, 2017 в 12:16
Зассал — этот Сондерс,много базара — мало дела!
житель
05 апреля, 2017 в 12:17
Ща Головкину подыщут очередного мешка.
Box
05 апреля, 2017 в 15:49
А есть НЕ мешки в 160 фунтах? Кто?
KO
05 апреля, 2017 в 16:21
Почему я не удивлена?….
Нина
06 апреля, 2017 в 22:38
Главным условием контракта было- Температура окружающей среды 23-24гр цельсия, влажность 54% и давтение 735ммрт столба. Но принимающая сторона покрутила палтцем у виска и отказалась дать гарантии.
Нина
06 апреля, 2017 в 22:44
Трипло G впервые вышел против соперника примерно своего уровня и выиграл только благодаря судьям. Гонсалеса жалко — всегда выходил против сильных соперников и засудили.
erlan
08 апреля, 2017 в 17:46
Ну да. АНАЛитеги вроде вас привыкли, что GGG заканчивает нокаутом.
Бывают разные ситуации.
У «трепла» GGG все пояса. А у Джейкосба какой пояс хоть раз был?
Джейкобс за 2 дня 8-9 кг набирает. Он даже не скрывал этого — еще и взвешиваться перед боем отказался. А это — ДВЕ весовых категории.
Фактически бой GGG в 160 фунтах против Джейкобса в 172-х
Равные, ага.
KO
08 апреля, 2017 в 19:02