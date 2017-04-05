Как выйти одной квартире из состава КСК?

Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти одной квартире из состава КСК. И возможно ли это? В нашем доме по пр Абдирова много проблем: это и большие счета за общедомовой свет, и незаконно подняли уровень крыши магазины (которые находятся под нами), и ремонт за который мы платим, а его уже и нет как три года, а про хамство сотрудников кск вообще молчу. Обращалась и в Акимат, и в прокуратуру, соседи даже судились…Но ничего в нашем доме не меняется. Подскажите пожалуйста что делать? Соседи пассивные, ходить и упрашивать всех сил нет.

От: Gulol