Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти одной квартире из состава КСК. И возможно ли это? В нашем доме по пр Абдирова много проблем: это и большие счета за общедомовой свет, и незаконно подняли уровень крыши магазины (которые находятся под нами), и ремонт за который мы платим, а его уже и нет как три года, а про хамство сотрудников кск вообще молчу. Обращалась и в Акимат, и в прокуратуру, соседи даже судились…Но ничего в нашем доме не меняется. Подскажите пожалуйста что делать? Соседи пассивные, ходить и упрашивать всех сил нет.
От: Gulol
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Одной квартире — невозможно. А вот всем домом — легко.
Только не получится у вас ничего. Потому что из вашего письма совершенно чётко видно, что ваш дом разрознен — потому что вы до сих пор не смогли победить ваш КСК. То есть вашим же соседям всё до лампочки.
KO
05 апреля, 2017 в 19:11
Всем салют.
Gulol Не читайте весь этот бред от КО и ниже подписавшихся ораторов. Выход есть.
Вам нужно переехать из этого сра4а.
Вот в нашем КСУ всё пучком. 90 тенге общедомовой свет за месяц. Сухой подвал и чистый двор. Детская площадка, побеленые бордюры к 9му мая и душевные соседи.
Да уш!!!
05 апреля, 2017 в 23:27
Оооооо…. какие люди,Салют !!! Куда пропал ?
139
06 апреля, 2017 в 08:51
Салют пират. А я случайно проходил мимо. Вот и решил поздоровкаться зайти. Ушлепку отдельный прювэт закинуть. А темы про КСКа я люблю. Сам купаюсь в этом УГ. Вот и написал коментарий. Спасибо, что вспоминаете. Всем салют. И с праздниками прошедшими и будущими. Журналистам НВ, красавицам, отдельнй прювэт. Не слушайте критику всезнаек. Хорошо работаете, как всегда. Респект.
Да уш!!!
06 апреля, 2017 в 11:56
Адрес дома в студию!
Серик
06 апреля, 2017 в 10:34
Дом таксистов. По Гоголя. Белый такой весь.
Да уш!!!
06 апреля, 2017 в 11:48
Понятно, буду знать, что Да уш!!! трепло
Серик
06 апреля, 2017 в 12:17
Не мой ли этот дом? Я знаю, что по Закону о жилищных отношениях из КСК может выйти подъезд или весь дом, но для этого следует предоставить протокол общего собрания жильцов, где бы более 60% были за выход из КСК.Затем копия предоставляется в КСК. Потом выбираете отв.лицо , заключаете договор с Жылу на обслуживание. А вообще это мутота.Как вы будете платить дворнику и др.? По закону выйти можно, а реально — нет. Кто будет бегать и собирать подписи, кто будет заказывать опрессовку и т.д. и т.п.
...
05 апреля, 2017 в 19:19
В нашем доме мы 3 раза меняли КСК. Конечно и нынешнее — не шедевр, но хотя бы основные работы делает, косметический ремонт, трубы меняли — и тд итп.
Вы всё верно говорите — ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.
Ну а нет общего собрания — получите то, что заслужили. Ведь собрать общее собрание — зависит ТОЛЬКО от жильцов.
KO
05 апреля, 2017 в 21:01
Ну если сил нет-то и ни чего и не получится.
ООИ
05 апреля, 2017 в 20:05
Наш КСК тоже ни черта делает, председательница та ещё сволочь. Но куратор от акимата ее почему-то защищает, и предупреждает о проверках то же та еще ….. Как называется ваш КСК?
Серик
05 апреля, 2017 в 21:16
Жилсоцсервис
Gulol
05 апреля, 2017 в 21:42
Жилсоцсервис — это не КСК. По моему я знаю ваш дом. пару лет назад председ. КСК был Женя и уехал он из Караганды.
Лелик
06 апреля, 2017 в 12:11
Поменьше смотрите на кураторов и прочих.
Высший орган КСК — ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.
Ни один идиот из акимата не попрет против общего собрания. Себе дороже.
KO
05 апреля, 2017 в 21:43
А в стране высшая ценность — НАРОД. У нас всё для народа? Ну рассмешил! Сказочник.
Да уш!!!
05 апреля, 2017 в 23:30
Я-то реалист. Знаю, как проблемы РЕШАТЬ.
А ты бежишь от проблем. Единственный вариант, тебе известный — «переехать туда, где хорошо».
Так твоей заслуги в том нет. Ты переезжаешь на халяву. На готовенькое. На кусок чужого пирога.
То, что там, куда ты переезжаешь хорошо — сделали другие люди — но не ты.
А ты — всего лишь НАХЛЕБНИК НА ЧУЖОМ ГОРБУ.
KO
06 апреля, 2017 в 09:43
Знаю какой ты решальщик. Ты в своём подвале хоть раз был? А я свой дом сам обслуживаю пор сантехнике. Весь. И старый и новый и ещё несколько домов. А у некоторых только ор в коментариях! Шуму много, а дельного совета нету. Тебе же пишут, соседям начхать на всё. Как бороться? Своё КСКа? А ты сам знаешь какой это геморой, когда один дом в КСКа?
Кстати, чтобы выйти из КСка есть способ.
1.Нужно собрать собрание жЫльцов и выйти из старого КСКа.
2. Организовать своё КСКа.
3. А уже потом закрыть своё КСКа.
Кто захочет такой геморой? Или есть ещё варианты? Хотя можно выйти из КСКа и вступить в другое КСКа. Только кто будет бегать и решать проблемы с начислениями по свету общедомовому? Стопудова магазины химичат. Бороться долго придётся, и не всегда можно найти все леваки по магазинам.
Если не строитель, то и не учи людей. А то глупо по ушам ездиешь. И советы дурацкие. Человек же написал, какие у него проблемы. Порешай юридически. Умник.
Да уш!!!
06 апреля, 2017 в 11:46
Самый большой твой недостаток — неумение понимать смысл написанного. Ты просто увидел КО — и душа твоя требует наговорить гадостей.
Если бы ты УМЕЛ ЧИТАТЬ — то понял бы, что я пишу абсолютно о том же, что и ты — только другими словами.
И да — в подвале я последний раз был два года назад. Мне там несего делать — потому что с третьего раза мы (жильцы дома) собрались, создали свое КСК и навели в собственном и нескольких других домах порядок.
Так что у нас попросту есть слесарь.
KO
06 апреля, 2017 в 12:43
Без нашего ведома сделали капремонт дома
Смету подписал один человек а не собрание
Теперь в кабале
Серик
06 апреля, 2017 в 01:55
Значит жильцов вашего дома так интересовала ваша собственная жизнь.
В доме где у меня вторая квартира — пытались подгрести под такой капремонт — больше не суются.
KO
06 апреля, 2017 в 09:44
Мне кажется или это немножко незаконно? И такую смету можно оспорить в суде и ничего не платить
Шахтёр
08 апреля, 2017 в 09:29
А как ваш КСК называется, а Жилсоцсервис не КСК, это управляющая компания.
Алина
06 апреля, 2017 в 10:00
Спасибо всем. Буду искать силы и собирать подписи. Если знаете хорошие кск подскажите пожалуйста. Заранее благодарю
Gulol
05 апреля, 2017 в 22:30
Самое правильное — организуйте СВОЕ. Потому что хороших КСК на весь город — по пальцам одной руки. И не факт, что вы кому-то нужны.
KO
06 апреля, 2017 в 09:45
КО. Давайте посчитаем. В доме 60 квартир. Допустим по 25 тенге платить за кв.м. В среднем площадь 45 кв.м одной квартиры. 60*25*45=67500 тенге в месяц. Это на все расходы и на зарплату + налоги. О чём Вы!? Вы калькулятор в руках держали хоть раз в жизни? Один дом не выгодно в КСка оформлять.
Да уш!!!
06 апреля, 2017 в 12:05
А где я хоть раз сказал, что в нашем КСК — один дом? У нас СЕЙЧАС их намного больше. Но начиналось наше КСК с меня и моих соседей. То есть сначала была небольшая группа неравнодушный, которых старые КСК уже за…бодали.
Но было это 10 с хвостиком лет назад.
KO
06 апреля, 2017 в 12:48
Во я бы здесь с вами поспорил.
1. зачем менять шило на мыло, еще за это и платить. Привыкли мы по указке ходить. Надоело, честно. смотрите закон » О жилищных отношениях» статьи, где сказано о формах управления объектом кондоминиума. Есть же альтернативы КСК. Я думаю стоит выбрать один из подходящих вариантов по конкретному случаю и в зависимости от того, будет это целый дом, или подъезд.
2. про подъезд надо подумать, вообще возможно ли, и если да то при каких условиях.
Лелик
06 апреля, 2017 в 12:20
Верно. Форму можно выбрать самим. Вот мы с соседями КСК создали. Кто-то — кондоминимум.
Но как бы оно ни называлось, в любом случае нужно
1. Поддержка соседей — владельцев
2. Понимание, что дядя забесплатно тебе не сделает
3. Понимание, что не председатель КСК главный — а собрание жильцов.
KO
06 апреля, 2017 в 12:45
КО, вы заклн посмотрите. Насмешили чесслово.
КСК, ТОО, УПРАВЛ.КОМНАНИЯ, не обязательно коо ператив
Лелик
06 апреля, 2017 в 20:47
Что бы все три пункта работали, само КСК должно работать и обязательно предоставлять подробный отчет собранию жильцов.
Водитель
07 апреля, 2017 в 12:37
Я сама живу в Степном, но слышала неплохие отзывы о КСК «Роза», «Маяк», «Стимул».
Алина
06 апреля, 2017 в 10:11
А я знаю про эти КСК совершенно другое. причем знаю, а не слышал.
Лелик
06 апреля, 2017 в 12:14
Для того что бы КСК работало правильно нужно заниматься этим самым КСК. Если вы считаете что КСК Вас обманывает, попытайтесь хотя бы его контролировать. Попробуйте для начала регулярно требовать отчёт по деньгам и по выполняемым работам, а дальше Ваше творчество, труд, ответсвенность и знание законов, законных методов поставить КСК на место множество. Возможно КСК заработает, а может и само откажется от Вас. Ни кто за Вас такую работу делать не будет и универсального совета тоже ни кто не даст.
Водитель
06 апреля, 2017 в 14:40
Отчеты КСК пишут шикарные. Не смешите….
...
06 апреля, 2017 в 20:25