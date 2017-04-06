НАШ ПРОЕКТ: Почему цены на сливочное масло сильно разнятся?

Килограмм этого продукта стоит от 750 до 2000 тенге за килограмм

Очередной выпуск нашего проекта о ценах на социально значимые продукты питания посвящен сливочному маслу. Им заинтересовались карагандинские антимонопольщики. Сейчас они проводят анализ цен, чтобы выяснить, почему в нашем регионе подорожало сливочное масло.

Сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров народного потребления, утвержденный постановлением правительства Казахстана от 1 марта 2010 года № 14. В нем этот продукт значится под номером 15. Причем с уточнением «несолёное, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров».

Корреспондент Nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам, чтобы изучить цены на одну из составляющих бутерброда. Они сильно разнятся. К примеру, самое дешевое масло на развес, как написано на ценнике «Крестьянское», продают в социальных павильонах по 750 тенге за килограмм. Стоимость этого товара в брикетах по 500 грамм гораздо выше: 800-900 тенге за упаковку, то есть по 1600-1800 тенге за кило. Масло от карагандинской фабрики «Натиже», на упаковке которого указано «несоленое» и «72,5 процентов жирности», в розницу продают по 1800-1900 тенге за килограмм. А в молочных кухнях цена килограмма сливочного масла, которое принято называть домашним, составляет 2000 тенге. Почему такая существенная разница в цене, казалось бы, идентичного товара?

А сколько стоит сливочное масло, из которого вы делаете бутерброды? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своим мнением нам на WhatsApp по номеру +7-701-817-09-61. Мы обобщим вашу информацию и опубликуем ее на нашем сайте.