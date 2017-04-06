Килограмм этого продукта стоит от 750 до 2000 тенге за килограмм
Очередной выпуск нашего проекта о ценах на социально значимые продукты питания посвящен сливочному маслу. Им заинтересовались карагандинские антимонопольщики. Сейчас они проводят анализ цен, чтобы выяснить, почему в нашем регионе подорожало сливочное масло.
Сливочное масло входит в перечень социально значимых товаров народного потребления, утвержденный постановлением правительства Казахстана от 1 марта 2010 года № 14. В нем этот продукт значится под номером 15. Причем с уточнением «несолёное, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров».
Корреспондент Nv.kz прошел по магазинам и супермаркетам, чтобы изучить цены на одну из составляющих бутерброда. Они сильно разнятся. К примеру, самое дешевое масло на развес, как написано на ценнике «Крестьянское», продают в социальных павильонах по 750 тенге за килограмм. Стоимость этого товара в брикетах по 500 грамм гораздо выше: 800-900 тенге за упаковку, то есть по 1600-1800 тенге за кило. Масло от карагандинской фабрики «Натиже», на упаковке которого указано «несоленое» и «72,5 процентов жирности», в розницу продают по 1800-1900 тенге за килограмм. А в молочных кухнях цена килограмма сливочного масла, которое принято называть домашним, составляет 2000 тенге. Почему такая существенная разница в цене, казалось бы, идентичного товара?
А сколько стоит сливочное масло, из которого вы делаете бутерброды? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своим мнением нам на WhatsApp по номеру +7-701-817-09-61. Мы обобщим вашу информацию и опубликуем ее на нашем сайте.
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Ну и где у вас «цены разнятся»???
За 750 тенге — СПРЕД ЛИБО МАРГАРИН. Как бы вас ни пытались уверить в обратном.
Просто загляните в любой супермаркет — увидите рядом с безымянным продуктом — «Масло крестьянское НОВОЕ» — а не самом деле — СПРЕД — 3 желания. Как раз в той самой ценовой категории до 1000 тенге.
МАСЛО (а не спред) — 1600…2000 тенге за кило. То есть разброс цен 20% — в зависимости от производителя и жирности. Вполне себе обычный разброс.
KO
05 апреля, 2017 в 10:47
«МАСЛО (а не спред) — 1600…2000 тенге за кило.»
KO, ах если бы… К сожалению и за 1600 и за 2000 сейчас, в основном, тот же спред. Увы и ах, натурального сливочного масла, заводского — практически нет, если только у бабулек с рук взять.
А так везде обман и контрафакт.
Хрупкий орех
05 апреля, 2017 в 16:32
Трех производителей, в которых я уверен — я называл.
Но тут один момент, что покупаю я ИХ продукцию исключительно в фирменных отделах.
А так-то никто не мешает выдавать спред по 750 — за их масло по 1600- 2000. Точно так же как рынок полон топарских и майкудукских огурцов- помидор, привезенных из Китая.
KO
05 апреля, 2017 в 17:31
Да я тоже всё перепробовал.
Да, летом Натиже и Аян вроде нормальное масло выпусакают. Но как зима — так всё портится.
Попадалось раньше в «Магнуме» масло «Надежда» — то было натуральное, вкусное. Но как зима началась — оно исчезло.
Хрупкий орех
06 апреля, 2017 в 16:04
Вы бы еще колбасу сравнили и спросили, почему одна стоит 700 тенге, а другая 7000
sun
05 апреля, 2017 в 10:58
Раньше покупала белорусское масло, нравилось, а недавно купила — явно суррогат, а ценовая категория высокая, 1700 за кг получилось. На этикетке все как положено, и название без дополнительных слов, и жирность, и состав. А на деле — даже из морозилки можно мазать. Может и тут уже подделывают, а может и привозят такой «подарок», реагируя на спрос и популярность их продуктов.
NV
05 апреля, 2017 в 11:01
Как только появляется новый брэнд (неважно чего — сосиски, колбаса или масло)он более менее съедобен и вкусен, по мере наращивания популярности и количества продаж, производитель наглеет и качество стремительно падает. Продажи падают до минимума, товар меняется на новый. Опять та же карусель.
читатель
05 апреля, 2017 в 11:36
Если можно мазать из морозилки — значит есть растительные мала в составе.
Молочный жир крошится.
Я про белорусов то же самое написал. Сначала приучили к хорошему — а теперь халтура — но по той же цене.
И если масло монолитом (развесное) еще можно предположить что наши подделывают — то когда на фасованном заводском честно — но ме-е-е-е-ленько пишут — что в составе растительные жиры…. А называется «масло сливочное»…
Если мне нужен спред — я уж лучше казахстанского производства возьму — доверия больше.
KO
05 апреля, 2017 в 12:51
Вот поэтому хожу с лупой Это хорошо, если пишут меленько, а ведь и не пишут! Сплошь суррогаты и фальсификаты на прилавках. Уже не в тему — а посмотрите сколько стоят сырные продукты! Порой дороже сыра! В магнуме,к примеру. И опять таки — хорошо, если пишут «сырный продукт», а если не пишут?!
NV
05 апреля, 2017 в 14:03
Это говорят белорусское. А посмотрите страну изготовления на этикетке. Там написано: Россия, Белоруссия, Казахстан. Ни города, ни производства… И фасовка в Алматы…
Житель Земли
07 апреля, 2017 в 00:04
Люди не берите масло в магазинах… находите добросовестных сельских частных изготовителей. Кушайте желтое домашнее масло. Это кладезь ценных питательных веществ. Магазинное — мертвое масло. Есть некоторые , наиболее дорогие марки, но зачем? Домашнее, честное, не с базара, можно купить за 2500/кг. За такие деньги вам изготовят достойный продукт на заказ. Без посредников. Человек постарается, при условии что он добросовестный. Литр молока можно сдать за 60-70 тенге… на кило масла уходит до 22 литров молока… то есть 1500 тенге… так что 2500 это справедливо за честный продукт.
Мсс
05 апреля, 2017 в 12:25
Хорошие заводские «Аян» и «Натиже». И еще то что молочная кухня Азарова делает.
Домашнее.. не у всех есть возможность по сёлам ездить, увы (((
KO
05 апреля, 2017 в 12:53
KО, а Вы этикетку масла от «Аян»а читали — если читали, то должны были понять, что это не масло? Прочитайте внимательно.
«Натиже» и «Азаров» брал — не противное, но и сливочного вкуса нет, не могу сказать, что оно натуральное, есть сомнения.
Хрупкий орех
06 апреля, 2017 в 16:02
Читал. Раз покупаю.
Масло соленое либо Масло сладкосливочное. 82,5%
Состав — сливки натуральные. ВСЁ. Более ничего.
Не знаю, какое вы видели — что не масло у вас.
KO
06 апреля, 2017 в 16:41
Кстати. Возьмите хорошие сливки и сбейте масло самостоятельно.
90% вероятности, что оно вас разочарует. Не будет оно иметь насыщенного сливочного вкуса.
Это особенность местного молока. (Молоко из Северного Казахстана вкуснее — если что).
Кстати, всякие маргарины типа Рамы обладают куда более сильным сливочным вкусом, чем натуральное масло.
KO
06 апреля, 2017 в 16:58
Уж незнаю каким там сливочным вкусом обладает Рама, но меня её вкус и запах всегда и стабильно вызывает рвотный рефлекс.
Собственно, рвотный рефлекс у меня вызывает любой маргарин и спред, не знаю, на что надеются производители пытаясь подсовывать вместо масла маргарин — вкус ведь сразу выдаёт подделку.
Хрупкий орех
06 апреля, 2017 в 17:39
Сейчас я тоже не знаю. Я помню по началу диких 90-х. У нее был сильный сливочный вкус — намного сильнее, чем у натурального масла.
И похоже этот же ароматизатор добавляют в маргарины и псевдосливочное масло.
KO
06 апреля, 2017 в 21:56
Очень вкусное масло в молочной кухне по Джамбула. Правда,цена высока-2600 за кг.Вкус масла советских времен.
Сторонний наблюдатель
06 апреля, 2017 в 23:49
Кухня по Джамбула — это и есть та самая ИП Азарова, про которую я говорил.
KO
10 апреля, 2017 в 20:01
Масло 72,5% RenMilk 346 тг 200 грамм
Ирина
05 апреля, 2017 в 12:32
Ну вот и получается 1730 за кг. Как раз в диапазоне 1600 — 2000. Нормальная цена за «Крестьянское»
KO
05 апреля, 2017 в 12:54
Масло 72,5% Ren Milk 200 грамм 354 тенге
Ирина
05 апреля, 2017 в 12:36
исправьте в заголовке- 2 млн тенге за 1кг???
ольга
05 апреля, 2017 в 14:46
Ну тогда уж — чтоб дважды не бегать — вспомните про «тся» и «ться» в заголовке!
KO
05 апреля, 2017 в 17:32
А вы закажите заранее, дайте задаток — вам привезут. Многие сельчане (не перекупщики) сами возят молоко, творог в город на продажу. Много лет знаю одного частника, который уже не стоит возле базара с молоком, а созванивается с клиентами и приезжает прямо во двор дома и в считанные минуты распродает товар, привезенный под заказ. Не только молочка, кстати. Кому картошку, кому яйца, кому курочку домашнюю. Сашу и его красный гольф у нас все знают, давно у всех его номер телефона и он людей знает.
читатель
06 апреля, 2017 в 15:04
У нас не стало последние годы таких. Очень быстро они со сцены уходят.
Была у нас молочница — ей заказываешь — она раз за разом из всего заказа только молоко возит. Ну и куда его? А сначала старалась.
А потом давай по 5 литров молока возить — да еще с видом, что мы у нее ОБЯЗАНЫ купить….
KO
06 апреля, 2017 в 16:44
Зависит от района проживания. Сельчанин, не привыкший к особенностям городского передвижения, без большой надобности в центр не стремится, да и зачем лишний бензин жечь, если и во дворе майкудукской пятиэтажки неплохо разбирают.
читатель
07 апреля, 2017 в 10:25
А, ну тогда всё понятно. Я-то в центре живу.
KO
10 апреля, 2017 в 20:02
RenMilk или Аян на мой взгляд лучшие, цена в пределах 2000. По началу Белорусское масло было хорошее, сейчас либо подделок много, либо туфту к нам стали везти. Остальные марки не признаю, так как сплошной СПРЕД!
Игорь
06 апреля, 2017 в 23:01
«…до 2000 тысяч тенге за килограмм» — 2000 тысяч = Два миллиона! Автор, неужели трудно это понять?
Алекс 58
07 апреля, 2017 в 10:03
Цена разная, потому что маслице любят все — но все по-разному..
Александр
07 апреля, 2017 в 12:44
Масло «Простоквашино» самое вкусное около 800 тг за 200гр
Своя
07 апреля, 2017 в 23:18