«Стал кричать, что это не его ребенок»
В Караганде продолжают судить супругов, которых подозревают в убийстве собственной дочери. Двухлетняя малышка замерзла насмерть в сугробе, а перед этим отчим прыгал и втаптывал ее в снег. Гражданские супруги пытаются уйти от ответственности за страшную смерть ребенка, обвиняя друг друга. Суд разбирается в их словах.
Сейчас уже бывшие сожители, сидят рядом на скамье подсудимых. Хладнокровно слушают показания друг друга. Видимо, когда тебе грозит внушительный тюремный срок, своя рубашка все же ближе к телу. Каждый пытается перетянуть одеяло на себя, забыв о некогда близких отношениях. Глядя друг другу в глаза каждый обвиняет партнера. Мать погибшей девочки Ильяна говорит, что сожитель стал прыгать на ней, потому что устал ее нести. Отчим Владимир уверяет, что не убивал ребенка, а что это мамаша ее бросила.
В суде Владимир рассказал с чего все начиналось. Они познакомились в 2014 году на зимовке в Каркаралинске. Ильяна приехала туда с бывшим мужем, отцом погибшей Эвелины. Их отношения не складывались. Они постоянно дрались и скандалили. По словам Владимира, Ильяна сама предложила им сойтись. И он согласился. Там они проработали до марта, после чего вернулись в Караганду и стали жить у родственников Ильяны в Пришахтинске. На тот момент она уже была беременна их общим сыном. После рождения ребенка они опять уехали в аул. Вплоть до февраля 2016 года сожители вместе с двумя детьми мотались с зимовки на зимовку. В февраля они как раз возвращались с Шетского района.
-Я действительно был в сильном алкогольном опьянении. Ильяна сказала, что в таком виде нежелательно ехать в Пришахтиск. Поэтому мы решили остановиться на дачах вблизи поселка Уштобе. Нас довезла машина до дороги. Я взял сумку, два пакета и Эвелину. А она взяла сына. Мы спустились в кювет и пошли в сторону лесопосадки. Там были большие сугробы. Мы проваливались. Идти было уже невозможно. Я был пьян и начал уже падать. Ильяна мне сказала: «Давай поменяемся»! Я развернулся, бросил сумки и положил на землю Эвелину. Забрал у нее сына и пошел вперед. Я не обратил внимание на то, взяла она дочку или нет. И все это время я шел в сторону дачного поселка, не оглядываясь. Пока шел, я периодически падал. Уже около домов, Ильяна забрала у меня сына.
Владимир уверяет, что не видел, взяла ли Ильяна дочку, и заметил ее отсутствие только в домике.
-Я перевалился через забор. Разбил окно и завалился внутрь. Только внутри я заметил, что Эвелины нет, — говорил мужчина. — Я спросил у нее: «Где дочь»? Она сказала, что оставила ее там. По дороге в сугробах я потерял обувь и получил легкое обморожение. Руки и ноги задеревенели. Я не мог ходить, поэтому сказал ей возвращаться и отыскать Эвелину. Она сказала, что уже поздно и, что она не пойдет.
Дальше сожители стали устраиваться на ночь на чужой даче. Кое-как разожгли печку и завалились спать. Никого не волновала участь маленькой Эвелины. На утро супруги протрезвели и стали думать, что делать дальше. Отчим вернулся к дороге, нашел уже закоченевшее тело падчерицы и сумки. Владимир говорит, что у Иляны началась истерика. Но не из-за смерти дочери. Просто она не хотела снова возвращаться в тюрьму. Закопать ребенка они не смогли, поэтому решили сжечь тело в печи. В топку также закинули ее вещи и свидетельство о рождении. Родным в Пришахтинске Ильяна сказала, что отдала Эвелину на воспитание отцу.
Мать девочки Ильяна совершенно по-другому рассказывает о случившемся. Она уверяет, что муж стал прыгать на девочке потому, что испытывал к ней чувство неприязни. Она не смогла помешать ему потому, что боялась. Отчим по сути забил девочку до смерти. Ребенок скончался на месте. Показания Ильяны легли в основу обвинения.
-Мы спустились в кювет, там были большие сугробы. Мы проваливались, — говорила в суде мать Эвелины. — Владимир начал избивать девочку и прыгать на ней. Кричал, что он устал ее кормить, что это не его ребенок. Я его оттолкнула. Он схватил меня за шкирку, швырнул и сказал идти вперед к дачам. Я с сыном на руках пошла вперед. Когда он догнал меня, на руках девочки у него не было. Он сказал, что оставил ее там.
Придя в дачный домик, по словам Ильяны, сожитель сразу же завалился спать. Женщина так и не объяснила, что помешало ей вернуться и забрать ребенка.
-Я не могла вернуться. Было темно и я не знала дороги, — оправдывалась мамаша.
-По своим же следам надо было идти! — не выдержал судья.
На следующий день Владимир пошел за телом ребенка. По словам Ильяны, он не показывал ей Эвелину. Запер ее вместе с сыном в маленькой комнате. Сам подготовил дрова, разжег печь и положил туда тело малышки. После этого они уехали в Пришахтинск.
О жестоком убийстве дочери Ильяна рассказала сестре только в декабре 2016 года. Тогда же обоих задержали. Полиция обследовала частную дачу. Ее владелец уверяет, что когда чистил печь и колодцы от золы, ничего подозрительного не нашел. От тела девочки ничего не осталось. Лишь только следы крови в дымоходе, совпадающие с группой крови ребенка.
По сути не было никакой экспертизы. Нет тела — нечего исследовать. Так что достоверно узнать, как все происходило на самом деле, нет возможности. По сути, убить ребенка были способны оба родителя потому, что оба уже отбывали срок за убийство. Владимира осудили в 2008 году на 6 лет. Он отсидел всего пять. Ильяна в 2003 году убила родную бабушку, которая не давала ей денег на спиртное. Отсидела семь лет и вышла по УДО. Кстати, родной отец малышки также дважды судим. Его допросили в суде. Он попросил суд дать Владимиру пожизненное заключение, а бывшую супругу осудить на 7-8 лет.
Судья Исламхан Есенбаев тщательно допрашивал мать Эвелины. Уточнял скольких детей она родила и где они сейчас находится.
-Почему вы не предприняли попытки спасти ребенка? Может быть вам было выгодно от нее избавиться? Сейчас в суде строите из себя белую и пушистую! Освободились и сразу же начали рожать детей. Зачем? Жить негде, работы нет и дети вам не нужны. А почему не сдали дочь в детский дом, как старшего ребенка? Лучше бы она там была! — возмущался судья.
Мать погибшей девочки какого-то внятного ответа на вопросы судьи не дала. Процесс близится к завершению. Вот-вот должны перейти к прениям.
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…нелюди…
!!!
07 апреля, 2017 в 12:13
Принудительная стерилизация и кастрация.
Хрупкий орех
07 апреля, 2017 в 14:26
Почему таких женщин не стерилизуют принудительно после того, как они рожают и сдают в детдом детей? Она родила уже троих, и еще родит и что с ними будет, неизвестно
Олеся
07 апреля, 2017 в 12:25
Сегодня светлый праздник Благовещения, раньше в этот день было принято выпускать на волю птичку. Поздравляю всех Карагандинцев и гостей города.
а смаковать подробности мерзких поступков дегенератов я не буду, в печенках уже чернуха. и отличные результаты аттестации у бастыков никак не интересны. На других ресурсах пишут о том, что у нас уже по школам заставляют билеты покупать, но НВ об это как то умалчивает, лучше еще раз про цыганят на верёвочке и почём масляный маргарин на прилавках…
читатель
07 апреля, 2017 в 12:33
сказать что возмущена, это все равно что ничего не сказать….Зачем…..зачем такие люди существуют? убийцы, да еще и неоднократные убийцы….убивают родных,самых родных, это непонятные существа, и слов не подобрать…………
maddy
07 апреля, 2017 в 12:34
«Сами рабы в большинстве своем являются моральными ничтожествами, что подтверждается их крайним малодушием, проявляемым в ожидании пытки. Просто умилительно наблюдать их скулеж, многословные признательные показания, их ужас при столкновении с орудиями пыток. Разумеется, все это бесполезно, так как их показания будут приняты только после пыток. В противном случае они скажут что угодно, лишь бы выкрутиться»
Марк Сидоний, «Как управлять рабами»
Александр
07 апреля, 2017 в 13:47
Дорога в Рай. Притча
— Вы — кузнец?
Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась и кто-то заходил вовнутрь.
— А стучаться не пробовали? — грубо ответил он, слегка разозлившись и на себя, и на проворного клиента.
— Стучаться? Хм… Не пробовала, — ответил голос.
Василий схватил со стола ветошь и, вытирая натруженные руки, медленно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас собирался выдать в лицо этого незнакомца. Но слова так и остались где-то в его голове, потому что перед ним стоял весьма необычный клиент.
— Вы не могли бы выправить мне косу? — женским, но слегка хрипловатым голосом спросила гостья.
— Всё, да? Конец? — отбросив тряпку куда-то в угол, вздохнул кузнец.
— Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, — ответила Смерть.
— Логично, — согласился Василий, — не поспоришь. Что мне теперь нужно делать?
— Выправить косу, — терпеливо повторила Смерть.
— А потом?
— А потом наточить, если это возможно.
Василий бросил взгляд на косу. И действительно, на лезвии были заметны несколько выщербин, да и само лезвие уже пошло волной.
— Это понятно, — кивнул он, — а мне-то что делать? Молиться или вещи собирать? Я просто в первый раз, так сказать…
— А-а-а… Вы об этом, — плечи Смерти затряслись в беззвучном смехе, — нет, я не за вами. Мне просто косу нужно подправить. Сможете?
— Так я не умер? — незаметно ощупывая себя, спросил кузнец.
— Вам виднее. Как вы себя чувствуете?
— Да вроде нормально.
— Нет тошноты, головокружения, болей?
— Н-н-нет, — прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, неуверенно произнес кузнец.
— В таком случае, вам не о чем беспокоиться, — ответила Смерть и протянула ему косу.
Взяв ее в, моментально одеревеневшие руки, Василий принялся осматривать ее с разных сторон. Дел там было на полчаса, но осознание того, кто будет сидеть за спиной и ждать окончания работы, автоматически продляло срок, как минимум, на пару часов.
Переступая ватными ногами, кузнец подошел к наковальне и взял в руки молоток.
— Вы это… Присаживайтесь. Не будете же вы стоять?! — вложив в свой голос все свое гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий.
Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену.
***
Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью.
— Вы меня простите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней! Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно.
Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе, и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. Темный овал капюшона медленно повернулся в сторону кузнеца.
— Что вы сказали? — тихо произнесла она.
— Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое…
— Оружие? Вы сказали оружие?
— Может я не так выразился, просто…
Василий не успел договорить. Смерть, молниеносным движением вскочив с места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона слегка подрагивали.
— Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь зубы.
— Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий.
— Отвечай! — Смерть схватила его за подбородок и подняла голову вверх, — сколько?
— Н-не знаю…
— Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу.
— Да откуда я знаю сколько их было? — пытаясь отвести взгляд, не своим голосом пропищал кузнец.
Смерть отпустила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села.
— Значит ты не знаешь, сколько их было? — тихо произнесла она и, не дождавшись ответа, продолжила, — а что, если я скажу тебе, что я никогда, слышишь? Никогда не убила ни одного человека. Что ты на это скажешь?
— Но… А как же?…
— Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если вы сами прекрасно справляетесь с этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. Вы! Вы можете убить ради бумажек, ради вашей злости и ненависти, вы даже можете убить просто так, ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в этом признаться! Вам проще обвинить во всем меня, — она ненадолго замолчала, — ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно… Посмотри, что со мной стало!
Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон.
Перед глазами Василия предстало, испещренное морщинами, лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы, кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза, уставились на кузнеца.
— Посмотри в кого я превратилась! А знаешь почему? — она сделала шаг в сторону Василия.
— Нет, — сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой.
— Конечно не знаешь, — ухмыльнулась она, — это вы сделали меня такой! Я видела как мать убивает своих детей, я видела как брат убивает брата, я видела как человек за один день может убить сто, двести, триста других человек!.. Я рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от невозможности происходящего, я кричала от ужаса…
Глаза Смерти заблестели.
— Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто… — она уставилась на кузнеца немигающим взглядом, — я провожаю вас, я показываю дорогу, я не убиваю людей… Отдай мне мою косу, дурак!
Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть развернулась и направилась к выходу из мастерской.
— Можно один вопрос? — послышалось сзади.
— Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? — остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, спросила она.
— Да.
— Дорога в рай… Она уже давно заросла травой.
!!!
08 апреля, 2017 в 17:40
Однажды, в сумраке ночном
При скудном пламени из горна
Кузнец увидел за окном
Фигуру в балахоне чёрном
— Войдите. Чем могу служить?
И голос хриплый от порога:
— Косу. Отбить и наточить.
И закалить её немного.
И перед ним земную твердь
Догадка страшная качнула
Ко мне, сюда явилась Смерть!
За мной? Иль просто заглянула?
Фуагра, какая притча! Давай свой вариант?
.
08 апреля, 2017 в 20:33