Сожители обвиняют друг друга в убийстве дочери, пытаясь уйти от наказания

«Стал кричать, что это не его ребенок»

В Караганде продолжают судить супругов, которых подозревают в убийстве собственной дочери. Двухлетняя малышка замерзла насмерть в сугробе, а перед этим отчим прыгал и втаптывал ее в снег. Гражданские супруги пытаются уйти от ответственности за страшную смерть ребенка, обвиняя друг друга. Суд разбирается в их словах.

Сейчас уже бывшие сожители, сидят рядом на скамье подсудимых. Хладнокровно слушают показания друг друга. Видимо, когда тебе грозит внушительный тюремный срок, своя рубашка все же ближе к телу. Каждый пытается перетянуть одеяло на себя, забыв о некогда близких отношениях. Глядя друг другу в глаза каждый обвиняет партнера. Мать погибшей девочки Ильяна говорит, что сожитель стал прыгать на ней, потому что устал ее нести. Отчим Владимир уверяет, что не убивал ребенка, а что это мамаша ее бросила.

В суде Владимир рассказал с чего все начиналось. Они познакомились в 2014 году на зимовке в Каркаралинске. Ильяна приехала туда с бывшим мужем, отцом погибшей Эвелины. Их отношения не складывались. Они постоянно дрались и скандалили. По словам Владимира, Ильяна сама предложила им сойтись. И он согласился. Там они проработали до марта, после чего вернулись в Караганду и стали жить у родственников Ильяны в Пришахтинске. На тот момент она уже была беременна их общим сыном. После рождения ребенка они опять уехали в аул. Вплоть до февраля 2016 года сожители вместе с двумя детьми мотались с зимовки на зимовку. В февраля они как раз возвращались с Шетского района.

-Я действительно был в сильном алкогольном опьянении. Ильяна сказала, что в таком виде нежелательно ехать в Пришахтиск. Поэтому мы решили остановиться на дачах вблизи поселка Уштобе. Нас довезла машина до дороги. Я взял сумку, два пакета и Эвелину. А она взяла сына. Мы спустились в кювет и пошли в сторону лесопосадки. Там были большие сугробы. Мы проваливались. Идти было уже невозможно. Я был пьян и начал уже падать. Ильяна мне сказала: «Давай поменяемся»! Я развернулся, бросил сумки и положил на землю Эвелину. Забрал у нее сына и пошел вперед. Я не обратил внимание на то, взяла она дочку или нет. И все это время я шел в сторону дачного поселка, не оглядываясь. Пока шел, я периодически падал. Уже около домов, Ильяна забрала у меня сына.

Владимир уверяет, что не видел, взяла ли Ильяна дочку, и заметил ее отсутствие только в домике.

-Я перевалился через забор. Разбил окно и завалился внутрь. Только внутри я заметил, что Эвелины нет, — говорил мужчина. — Я спросил у нее: «Где дочь»? Она сказала, что оставила ее там. По дороге в сугробах я потерял обувь и получил легкое обморожение. Руки и ноги задеревенели. Я не мог ходить, поэтому сказал ей возвращаться и отыскать Эвелину. Она сказала, что уже поздно и, что она не пойдет.

Дальше сожители стали устраиваться на ночь на чужой даче. Кое-как разожгли печку и завалились спать. Никого не волновала участь маленькой Эвелины. На утро супруги протрезвели и стали думать, что делать дальше. Отчим вернулся к дороге, нашел уже закоченевшее тело падчерицы и сумки. Владимир говорит, что у Иляны началась истерика. Но не из-за смерти дочери. Просто она не хотела снова возвращаться в тюрьму. Закопать ребенка они не смогли, поэтому решили сжечь тело в печи. В топку также закинули ее вещи и свидетельство о рождении. Родным в Пришахтинске Ильяна сказала, что отдала Эвелину на воспитание отцу.

Мать девочки Ильяна совершенно по-другому рассказывает о случившемся. Она уверяет, что муж стал прыгать на девочке потому, что испытывал к ней чувство неприязни. Она не смогла помешать ему потому, что боялась. Отчим по сути забил девочку до смерти. Ребенок скончался на месте. Показания Ильяны легли в основу обвинения.

-Мы спустились в кювет, там были большие сугробы. Мы проваливались, — говорила в суде мать Эвелины. — Владимир начал избивать девочку и прыгать на ней. Кричал, что он устал ее кормить, что это не его ребенок. Я его оттолкнула. Он схватил меня за шкирку, швырнул и сказал идти вперед к дачам. Я с сыном на руках пошла вперед. Когда он догнал меня, на руках девочки у него не было. Он сказал, что оставил ее там.

Придя в дачный домик, по словам Ильяны, сожитель сразу же завалился спать. Женщина так и не объяснила, что помешало ей вернуться и забрать ребенка.

-Я не могла вернуться. Было темно и я не знала дороги, — оправдывалась мамаша.

-По своим же следам надо было идти! — не выдержал судья.

На следующий день Владимир пошел за телом ребенка. По словам Ильяны, он не показывал ей Эвелину. Запер ее вместе с сыном в маленькой комнате. Сам подготовил дрова, разжег печь и положил туда тело малышки. После этого они уехали в Пришахтинск.

О жестоком убийстве дочери Ильяна рассказала сестре только в декабре 2016 года. Тогда же обоих задержали. Полиция обследовала частную дачу. Ее владелец уверяет, что когда чистил печь и колодцы от золы, ничего подозрительного не нашел. От тела девочки ничего не осталось. Лишь только следы крови в дымоходе, совпадающие с группой крови ребенка.

По сути не было никакой экспертизы. Нет тела — нечего исследовать. Так что достоверно узнать, как все происходило на самом деле, нет возможности. По сути, убить ребенка были способны оба родителя потому, что оба уже отбывали срок за убийство. Владимира осудили в 2008 году на 6 лет. Он отсидел всего пять. Ильяна в 2003 году убила родную бабушку, которая не давала ей денег на спиртное. Отсидела семь лет и вышла по УДО. Кстати, родной отец малышки также дважды судим. Его допросили в суде. Он попросил суд дать Владимиру пожизненное заключение, а бывшую супругу осудить на 7-8 лет.

Судья Исламхан Есенбаев тщательно допрашивал мать Эвелины. Уточнял скольких детей она родила и где они сейчас находится.

-Почему вы не предприняли попытки спасти ребенка? Может быть вам было выгодно от нее избавиться? Сейчас в суде строите из себя белую и пушистую! Освободились и сразу же начали рожать детей. Зачем? Жить негде, работы нет и дети вам не нужны. А почему не сдали дочь в детский дом, как старшего ребенка? Лучше бы она там была! — возмущался судья.

Мать погибшей девочки какого-то внятного ответа на вопросы судьи не дала. Процесс близится к завершению. Вот-вот должны перейти к прениям.