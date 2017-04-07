Боец UFC Али Багаутинов извинился перед казахами за резкое высказывание

Али Багаутинов дал интервью, в котором сказал «Я с уверенностью могу сказать, что мой брат Артур просто должен «переехать» этого казаха!».

Российский боец ММА Али Багаутинов извинился за своё высказывание в адрес казахстанца Жалгаса Жумагулова, сообщает Zakon.kz.

«АссаламАлейкум братья казахи. В недавнем интервью слишком эмоционально высказался относительно поединка своего брата с Жалгасом Жумагуловым!

Я в Оренбургской области жил 12 лет это на границе с Казахстаном, большая часть мои соседи мои друзья мои одноклассники были казахами.

Я с большим уважением отношусь к казахскому народу, и ни в коем случае не хотел задеть ваши чувства! Жалгасу желаю победы в чемпионском поединке», — написал спортсмен и сопроводил обращение хэштегами #казахстан #россия #дружба.

Напомним, за несколько дней до поединка Fight Nights Global 62 в Москве Али Багаутинов дал интервью, в котором сказал «Я с уверенностью могу сказать, что мой брат Артур просто должен «переехать» этого казаха!».

На турнире Жумагулов досрочно победил младшего брата Али Багаутинова – Артура