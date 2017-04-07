Депутаты требуют больше привилегий для народных героев Казахтана
В преддверии Дня Победы депутаты партии «Ак жол» поднимают героико-патриотическую тему. Они предлагают премьер-министру задуматься о том, насколько адекватно Родина ценит своих военных героев, в том числе, награжденных званием «Халық қаһарманы» (Героя Народа Казахстана).
«Конечно, ни один из них не шел на подвиг ради льгот или премий, — написали депутаты в своем запросе. — А если при них заходят такие разговоры, то могут и оскорбиться. Однако именно по отношению к подвигам и человеческому мужеству можно судить о зрелости нации… …Чего скрывать, далеко не все знают своих героев. И не по своей вине, кстати говоря. Почему в школьные тесты, вместо вопросов про скандальных звезд-однодневок, не включить имена современников, проявивших бесстрашие в бою или пожертвовавших собой в мирные дни ради спасения других? Разве не на таких примерах вырастают настоящие граждане своей страны?
В школьных учебниках о подвигах соотечественников тоже почти ничего не найти. И таких пустот более чем достаточно. Все это говорит, что звание «Халық қаһарманы» до сих пор не получило соответствующего статуса в обществе и государственной политике».
Как пример должного отношения к героям депутаты приводят историю Героя России, уроженца Казахстана Серика Султангабиева. Осенью 2014 года на учебном полигоне воинской части во время учений младший сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-5 после того, как выдернул чеку. Султангабиев оттолкнул сержанта и прикрыл его от взрыва, получив множественные ранения. Серик Султангабиев выжил. И 10 декабря 2015 года Султангабиев получил Золотую Звезду Героя Российской Федерации из рук Путина.
«Помимо социальных льгот, обеспечения жильем, ежемесячной пенсии в 75 тысяч рублей, несмотря на полученную при совершении подвига инвалидность, в качестве символа мужества его оставили в составе Воороуженных сил и назначили командиром войсковой части, — подчеркнули акжоловцы в своем запросе. — И таких героев в России более 1,5 тысяч, однако расходы на их поддержку никто не считает излишней нагрузкой на бюджет. В нашем мирном государстве героев, совершивших боевые подвиги и вовсе единицы. Однако мы почему-то боимся, что расходы на оказание им должного уважения будет неподъемным для бюджета. Нашим законодательством предусмотрены лишь две меры поддержки Героев: дополнительные 20 метров занимаемой жилой площади, и … бесплатная установка надгробной плиты. На какие «подвиги» вдохновит воинов такое отношение?! Если они геройски погибнут защищая Родину, или получат увечье их семьям придется жить, выпрашивая милостыню?»
Фракция Ак жол» считает, что государству нужно больше внимания уделять героям. И предлагают: во-первых, обеспечить кавалеров звания «Халық қаһарманы» достойным статусом со стороны государства (не расшифровывая, какие именно меры поддержки они понимают под «достойным статусом»); во-вторых, ввести практику присвоения их имен улицам, паркам, социальным объектам в городах Астана, Алматы и областных центрах; в-третьих, издать сборники биографий и произведений о подвигах наших героев, включить ознакомление с ними в школьные программы и Уроки Мужества.
Среди награжденных званием «Халық қаһарманы» есть и выходцы из Карагандинской области.
Это первый космонавт из Казахстана Токтар Аубакиров.
Это директор Карагандинского научно-исследовательского совхоза — института сельского хозяйства Александр Христенко,
Это генерал армии, министр обороны, депутат Сената Казахстана Мухтар Алтынбаев.
Это ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кулаков из поселка Молодежный Осакаровского района.
Это Кайрат Умбетов — начальник штаба, первый заместитель командира войсковой части 6505 регионального командования «Орталык». 7 апреля 2016 года в учебном центре в поселке Карабас Карагандинской области при проведении гранатометания с личным составом срочной службы начальник штаба воинской части 6505 Кайрат Умбетов, рискуя собственной жизнью, прикрыл своим телом молодого солдата и спас его от гибели. Пострадавших экстренно доставили в больницу в городе Абай. Оба получили осколочные травмы, солдат — ранения ноги, Умбетов — ранения плеча и ноги. Выяснилось, что солдат при выполнении боевых упражнений бросил гранату с недостаточной силой.
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Достойный статус и определить какие меры поддержки для мужественный и достойных наших граждан, кавалеров «Халық Қаhарманы»!
Serik Bekseit
07 апреля, 2017 в 16:17
Некогда бы немог поверить что токие льготы у кахарманов , стыдно , нужно испровлять , маладцы Акжоловцы что подняли этот вопрос
Патриоты Казахстан
07 апреля, 2017 в 17:25
Это и Алексей Карпович Кулаков — умерший в поселке Молодежный Осакаровского района 2 года назад, ровно 9 мая, представлявшийся к званию Героя Советского Союза в годы войны и получивший звание «Халык Кахарманы» одним из первых в стране. Почему о нем молчим?
Михалыч
07 апреля, 2017 в 17:55
Спасибо! Исправили.
Анастасия Машнина
07 апреля, 2017 в 20:27
Алга Казахстан…
DJok
07 апреля, 2017 в 20:55
Спасибо за внимание, Анастасия! Но еще дополнение. Тохтар Аубакиров отнюдь не является первым космонавтом из Казахстана. Вспомните Виктора Пацаева, погибшего в 1971 году вместе с Добровольским и Волковым. Он родом из Актюбинска. Далее — бывший начальник центра подготовки космонавтов, дважды герой Советского Союза Владимир Шаталов — родился в городе Петропавловске, а учился в годы войны в Липецкой спецшколе ВВС, эвакуированной в город Караганду… Правильно будет — Т. Аубакиров первый казах-космонавт! Спасибо!
Михалыч
07 апреля, 2017 в 21:15
Мы обязаны помнить своих героев. Всех тех кто честно исполнили свои гражданский долг ,на подвигах этих героев в духе патриотизма будет воспитоваться молодёжь наши страны Республики Кахахстан.
Куаныш Майтқанов
07 апреля, 2017 в 21:43
Да, действительно это так. Не все знают наших героев. Среди награжденных званием «Халық Қаhарманы» есть настоящие воины, которые видели войну, участвовали в боевых действиях Афганистана.
Астана
07 апреля, 2017 в 22:42
Ппц… Я в шоке… Зато бывшим кооператорам и функционерам почет и уважение и Центральных улиц имена…. Ппц…
Нина
07 апреля, 2017 в 23:44
Полностью согласен, давно пора! «Лучше поздно чем никогда», Страна и ее народ всегда должен знать своих героев, а правительство обязано создать для них все условия для достойной жизни!.
Талгат Солтыбаев
08 апреля, 2017 в 09:04
Полностью поддерживаю. Смешно, когда читаешь тесты о всяких однодневках, а про истинных героев нет ничего. Да и знают ли наши чиновники от образования о них. Считаю, что истинных героев государство должно поддерживать, увековечивать и в школьной программе предусмотреть, а не только на уроках патриотизма.
Лязат
08 апреля, 2017 в 10:23
В самом деле мы многих героев получивщих звания халык кахарманы не знаем. Поэтому будет правильно присвоит имена героев в школах и вузах где они получили образования и улице где проживали и живут. Обеспечить конечно достойной пенсии. Уроки мужества проводит не нетолько в школах но в Вузах. Ежегодно в канун праздников развешивать билборды с фотографиями героев по улицам центральных и в парках и т.д.
Есебалы Алиев
08 апреля, 2017 в 10:37
В самом деле мы многих героев получивщих звания халык кахарманы не знаем. Поэтому будет правильно присвоит имена героев в школах и вузах где они получили образования и улице где проживали и живут. Обеспечить конечно достойной пенсии. Уроки мужества проводит не нетолько в школах но в Вузах. Ежегодно в канун праздников развешивать билборды с фотографиями героев по улицам центральных и в парках и т.д. обязательно занести имена героев в учебники.
Есебалы Алиев
08 апреля, 2017 в 10:40