20 метров жилплощади и бесплатная надгробная плита…

Депутаты требуют больше привилегий для народных героев Казахтана

В преддверии Дня Победы депутаты партии «Ак жол» поднимают героико-патриотическую тему. Они предлагают премьер-министру задуматься о том, насколько адекватно Родина ценит своих военных героев, в том числе, награжденных званием «Халық қаһарманы» (Героя Народа Казахстана).

«Конечно, ни один из них не шел на подвиг ради льгот или премий, — написали депутаты в своем запросе. — А если при них заходят такие разговоры, то могут и оскорбиться. Однако именно по отношению к подвигам и человеческому мужеству можно судить о зрелости нации… …Чего скрывать, далеко не все знают своих героев. И не по своей вине, кстати говоря. Почему в школьные тесты, вместо вопросов про скандальных звезд-однодневок, не включить имена современников, проявивших бесстрашие в бою или пожертвовавших собой в мирные дни ради спасения других? Разве не на таких примерах вырастают настоящие граждане своей страны?

В школьных учебниках о подвигах соотечественников тоже почти ничего не найти. И таких пустот более чем достаточно. Все это говорит, что звание «Халық қаһарманы» до сих пор не получило соответствующего статуса в обществе и государственной политике».

Как пример должного отношения к героям депутаты приводят историю Героя России, уроженца Казахстана Серика Султангабиева. Осенью 2014 года на учебном полигоне воинской части во время учений младший сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-5 после того, как выдернул чеку. Султангабиев оттолкнул сержанта и прикрыл его от взрыва, получив множественные ранения. Серик Султангабиев выжил. И 10 декабря 2015 года Султангабиев получил Золотую Звезду Героя Российской Федерации из рук Путина.

«Помимо социальных льгот, обеспечения жильем, ежемесячной пенсии в 75 тысяч рублей, несмотря на полученную при совершении подвига инвалидность, в качестве символа мужества его оставили в составе Воороуженных сил и назначили командиром войсковой части, — подчеркнули акжоловцы в своем запросе. — И таких героев в России более 1,5 тысяч, однако расходы на их поддержку никто не считает излишней нагрузкой на бюджет. В нашем мирном государстве героев, совершивших боевые подвиги и вовсе единицы. Однако мы почему-то боимся, что расходы на оказание им должного уважения будет неподъемным для бюджета. Нашим законодательством предусмотрены лишь две меры поддержки Героев: дополнительные 20 метров занимаемой жилой площади, и … бесплатная установка надгробной плиты. На какие «подвиги» вдохновит воинов такое отношение?! Если они геройски погибнут защищая Родину, или получат увечье их семьям придется жить, выпрашивая милостыню?»

Фракция Ак жол» считает, что государству нужно больше внимания уделять героям. И предлагают: во-первых, обеспечить кавалеров звания «Халық қаһарманы» достойным статусом со стороны государства (не расшифровывая, какие именно меры поддержки они понимают под «достойным статусом»); во-вторых, ввести практику присвоения их имен улицам, паркам, социальным объектам в городах Астана, Алматы и областных центрах; в-третьих, издать сборники биографий и произведений о подвигах наших героев, включить ознакомление с ними в школьные программы и Уроки Мужества.

Среди награжденных званием «Халық қаһарманы» есть и выходцы из Карагандинской области.

Это первый космонавт из Казахстана Токтар Аубакиров.

Это директор Карагандинского научно-исследовательского совхоза — института сельского хозяйства Александр Христенко,

Это генерал армии, министр обороны, депутат Сената Казахстана Мухтар Алтынбаев.

Это ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кулаков из поселка Молодежный Осакаровского района.

Это Кайрат Умбетов — начальник штаба, первый заместитель командира войсковой части 6505 регионального командования «Орталык». 7 апреля 2016 года в учебном центре в поселке Карабас Карагандинской области при проведении гранатометания с личным составом срочной службы начальник штаба воинской части 6505 Кайрат Умбетов, рискуя собственной жизнью, прикрыл своим телом молодого солдата и спас его от гибели. Пострадавших экстренно доставили в больницу в городе Абай. Оба получили осколочные травмы, солдат — ранения ноги, Умбетов — ранения плеча и ноги. Выяснилось, что солдат при выполнении боевых упражнений бросил гранату с недостаточной силой.