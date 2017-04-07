Восстановлению светофор не подлежит
Сегодня в обед на перекрестке «Приканальная — проспект Строителей» произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Ауди» снес светофор.
Заведующий отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Искандер Кабидулла сообщил, что автоматическое отключение всех светофоров на этом перекрестке было зафиксировано в 12.46.
-Когда выходит из строя светофор, автоматические выключаются все светофоры на перекрестке.
Сейчас уцелевшие светофоры включили. Поврежденный светофор восстановлению не подлежит.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33976 материалов.
Посетители оставили 197386 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Вообще то сие авто было субару…которое после поцелуя с ауди убило светофор….
Дааа Уж...
07 апреля, 2017 в 22:55
Вот так…. Теперь берете эту Ауди, отвозите в ГАИ сажаете на насест и пусть дальше несет светофоры! И нечего тратить деньги налогоплательщиков. Вон на птицефабрике, кура снесла яичко, денежки владельцы положили в карман. А тут ауди снесла светофор! Не каждому авто такое по силам!!! Чудеса происходят в нашем городе!
Нина
08 апреля, 2017 в 00:07
Если кто-нибудь слышит, то Нине больше не наливайте! Ее и так не слабо уже накрыло…))))
Ушлепок
08 апреля, 2017 в 07:42
maddy
08 апреля, 2017 в 09:40
Русский язык — великий и могучий… Не всем по зубам…
Студент
08 апреля, 2017 в 07:48