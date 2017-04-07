На проспекте Строителей иномарка снесла светофор

Восстановлению светофор не подлежит

Сегодня в обед на перекрестке «Приканальная — проспект Строителей» произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Ауди» снес светофор.

Заведующий отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Искандер Кабидулла сообщил, что автоматическое отключение всех светофоров на этом перекрестке было зафиксировано в 12.46.

-Когда выходит из строя светофор, автоматические выключаются все светофоры на перекрестке.

Сейчас уцелевшие светофоры включили. Поврежденный светофор восстановлению не подлежит.