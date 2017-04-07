Перевыпустить электронную цифровую подпись (ЭЦП) теперь можно в режиме онлайн, без посещения отделения Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН), сообщает Zakon.kzсо ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК.
Продлить ЭЦП можно на сайте Национального удостоверяющего центра РК www.pki.gov.kz. Это нужно сделать до истечения срока ее действия.
Если же срок ее действия закончится, то необходимо будет обратиться в ЦОН. По информации министерства, продлить ЭЦП онлайн очень просто, сама процедура занимает не больше 5 минут. Для этого нужно войти в
Личный кабинет на сайте НУЦ РК, авторизоваться с помощью еще действующей ЭЦП. В появившемся меню нажать на «Получить ЭЦП», затем выбрать свой ключ для подписи, указав место его хранения, и кликнуть «Сохранить».
Затем предлагается ознакомиться с пользовательским соглашением и указать свою электронную почту и населенный пункт. В этой же форме получатель указывает место для хранения новой ЭЦП (в файловой системе, на Казтокене и т.д.) и нажимает «Подать заявку», ее он подписывает действующей ЭЦП. После чего необходимо обновить страницу, на которой отобразится статус «Выпущены регистрационные свидетельства (сертификаты) по заявке», нажать «Загрузить сертификаты». Таким образом, процесс получения новой электронной подписи завершен.
Ознакомиться с инструкциями по получению и продлению ЭЦП можно также на портале электронного правительства www.egov.kz.
Стоит отметить, что срок действия ЭЦП составляет 1 год со дня выпуска. Такой срок установлен для обеспечения стойкости и безопасности криптографических ключей, а также для поддержки актуальности и оптимального размера списка отозванных ЭЦП.
Как известно, при помощи ЭЦП казахстанцы могут воспользоваться электронными государственными услугами и сервисами на портале электронного правительства и через пункты общественного доступа, которые установлены в отделениях Госкорпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) по всему Казахстану. ЭЦП можно также использовать и в других информационных системах, интегрированных с НУЦ РК.
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Вроде бы уже давно можно. Уже пользовался этим в начале года.
Александр
07 апреля, 2017 в 16:29
Что значит «теперь»? Всегда так было
Мистер очевидность
07 апреля, 2017 в 16:30
А журналисты Америку открыли и решили ей со всеми поделиться
КО
07 апреля, 2017 в 17:25
Первый и последний раз был в ЦОНе в октябре 2012 года, при получении ЭЦП. Всё. Дальше продлевал онлайн. Кто то всё проспал. Одно новшество с марта: если раньше пароль на ключи был 123456, то теперь его надо придумать самому. И начнётся веселье — а я его не помню ! Сделай что нибудь !!! Беда…..
ЯДолгоМолчал
07 апреля, 2017 в 21:16
Ну уж нет, публикация была от имени правительства для граждан. Это для них новость
Изя
07 апреля, 2017 в 19:22
В таком режиме новости можно делать бесконечно, — это уже давно делается…
электорат
07 апреля, 2017 в 19:49
Тоже мне новость. 4 года уже так обновляю.
дик
07 апреля, 2017 в 21:44
2 года уже этой услуге…а не 4…как писалось выше…
Dakim
09 апреля, 2017 в 21:53