Мажилисмены продолжают работу над изменениями в дорожное законодательство.
«Поправками предлагается в числе прочего лишать водителей прав за поворот или разворот через сплошную линию разметки с выездом на встречку. А за отказ от освидетельствования на состояние опьянения лишение прав увеличится до 3 лет (вместо 2 лет сейчас). Отбирать права депутаты хотят и у пьяных инвалидов, к которым сейчас такое наказание не применяется» — рассказал глава рабочей группы мажилисменов Канат Мусин, сообщает kolesa.kz.
В то же время поправки в закон предполагают снижение штрафа за наезд на стоп-линию перед светофором с 5 до 3 МРП, снятие запрета на аэрографию и отмену экзамена на знание ПДД при замене просроченного водительского удостоверения. Кроме того, законодательно будет закреплено право водителя на фото- и видеосъёмку полиции, расширен перечень «красивых» номеров, а пассажирам позволят покидать салон авто, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции.
Работа над проектом поправок велась два года. В текущей версии законопроекта изменения и дополнения планируется внести в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и «Об органах военной полиции». Ожидается, что поправки заработают к концу 2017 года.
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Прикольно, дорог нет, разметка за месяц стирается, но штрафы все жестче и жестче.
Lex
07 апреля, 2017 в 17:16
Вот если бы депутаты работой занялись- ремонт дорог сделали! Ей-Богу, больше бы было пользы, если бы с лопатой вышли на ремонт!
Alex
07 апреля, 2017 в 17:26
Вот бы еще разметку наносили люди думающие! Не те кто на асфальте мелом, а кто в кабинете. Попу бы поднял, посмотрел какие чудеса творит их разметка, глядишь и аварий меньше стало и матов-проклятий в их адрес. Это ж какую голову нужно иметь закрасить двойной самые удобные и безопасные места для поворотов и разворота. Кому только в голову пришла мысль, так поганить жизнь людям. Ох как хочется узнать и в лицо посмотреть.
Нина
08 апреля, 2017 в 00:12
В голову приходит тем козлам Которые весь город утыкали сороковниками
кто на междугородной трассе снижает скорость до 50-70 км на участках протяжённостью 7 километров
Поэтому чем внедрять наказание оцените характер преступления или нарушения
На Абдирова от дворца до мечты негде развернуться
Заехал во двор Абдирова 9 уткнулся в искусственное заграждение
Если по городу установлена ГОСТом скорость 60 на каком основаниии ее снижают на мостах и по городу
Попробуйте ехать по Магнитогорской с разрешённой скоростью 40 от голубых до завода сто
И хоть что думайте не пойму необходимости пристёгиваться ремнём в городе
Такие неудобства создают препятствия на дорогах, ухудшение настроения и риск аварий
Муса
08 апреля, 2017 в 01:43
Вот именно вам, я разрешаю не пристегиваться и носится как в ж@пу раненному везде где захотите!
А я, зная что раненные где-то рядом, буду пристегиваться всегда, и там, где знак 40, я буду ездить не быстрее 49.
Ушлепок
08 апреля, 2017 в 07:59
Правило о том, что можно превышать не более чем на 10 км/ч — существует из-за возможной погрешности прибора, а вовсе не для того, чтобы ушлёпки ездили 49 км/ч. И не забывайте, что прибор может иметь допустимую погрешность как в ту, так и в другую сторону.
Александр
08 апреля, 2017 в 09:07
Вот поддержу Ушлепка 100%! Вы грудную клетку об руль не ломали, иначе спасибо сказали за то что вам насильно жизнь сохраняют. А про Магнитогорскую, ваши дети в 35, 95 школах не учатся. На Бабушкиной в районе Алтына дорогу не переходят. Вы сначала пройдите по пешеходному на 11квартале потом поговорим, и про скоростной режим и нафига светофоры на Кузембаева. А еще я вас на кладбище свожу. Там поговорим о безопасности дорог в городе.
Про Астана Темиртау соглашусь с вами , этот ппц под названием » скоросная платная дорога» позор на весь мир! Ни полосы разгона ни полосы торможения тупо знак 40 и ппц и еще гаи с камерами на хвост сядут и ржут…. Защибись магистраль.
Нина
08 апреля, 2017 в 10:30
Первое. Никаким «ГОСТОМ» 60 км/ч по городу никогда установлена не была.
Это ВСЕГДА была ПРЕДЕЛЬНАЯ скорость движения по городу — и её можно ТОЛЬКО СНИЖАТЬ.
И то, что скорость намеренно снижают до 40 — уменьшает количество ДТП и снижает смертность. Каждые 10 км/ч ограничения снижают смертность примерно на 20% — это данные Международной Комиссии ООН по дорожному движению.
Я вам больше скажу — «Зеленая волна» на светофорах города настроена как раз на 40 км/час.
Ремнем не пристегиваются только кретины, дебилы и самоуверенные водятлы.
Ремень необходим везде и всегда. Впереди и сзади.
Больше того — не дай Боже у вас при ДТП сработает подушка — а вы не будете пристёгнуты.
Хотя иногда я считаю, что таким как вы надо дать пожизненные права нарушать ДТП, ходить на красный свет в любом месте. Только вместе с таким правом СРАЗУ И ОДНОЗНАЧНО делать таких как вы ВИНОВНИКОМ ДТП.
KO
08 апреля, 2017 в 11:23