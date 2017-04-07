За разворот через сплошную в Казахстане станут лишать прав

Мажилисмены продолжают работу над изменениями в дорожное законодательство.

«Поправками предлагается в числе прочего лишать водителей прав за поворот или разворот через сплошную линию разметки с выездом на встречку. А за отказ от освидетельствования на состояние опьянения лишение прав увеличится до 3 лет (вместо 2 лет сейчас). Отбирать права депутаты хотят и у пьяных инвалидов, к которым сейчас такое наказание не применяется» — рассказал глава рабочей группы мажилисменов Канат Мусин, сообщает kolesa.kz

В то же время поправки в закон предполагают снижение штрафа за наезд на стоп-линию перед светофором с 5 до 3 МРП, снятие запрета на аэрографию и отмену экзамена на знание ПДД при замене просроченного водительского удостоверения. Кроме того, законодательно будет закреплено право водителя на фото- и видеосъёмку полиции, расширен перечень «красивых» номеров, а пассажирам позволят покидать салон авто, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции.

Работа над проектом поправок велась два года. В текущей версии законопроекта изменения и дополнения планируется внести в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и «Об органах военной полиции». Ожидается, что поправки заработают к концу 2017 года.