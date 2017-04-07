Украшения из угля готовит карагандинка к ЭКСПО

«Получается очень роскошно»

В чем заключается главная местная фишка карагандинского региона? Конечно же, в основном полезном ископаемом, ради которого, собственно, и построили шахтерскую столицу. Эту идею ясно осознала мастерица Ольга Целлер, когда придумывала концепцию украшений, которые должны были каким-то образом отразить карагандинский колорит.

Изначально украшения из угля Ольга создавала для проекта своей подруги-модельера, которая готовила на конкурс целую географическую коллекцию. Наряды представляли разные города Казахстна. Например, костюм с маками и горами символизировал Алматы, с золотистым байтереком — Астану. Ну, а Караганде достался, понятно, уголь. По некоторым причинам, карагандинское платье так и не было включено в патриотическую линейку дизайнерской одежды. Но оказалось, что задуманные для него украшения начали отдельную от наряда, собственную успешную жизнь.

Ольга сделала из угля колье и несколько пар серег, единственный раз вышла с ними на ярмарку — и влет все продала иностранцам. Украшения из угля смотрятся роскошно — как будто сделанные из агатов, и при они этом удивительно легкие.

Легкие и блестящие

— Я очень люблю крупные украшения, — говорит Ольга. — Но из-за большого веса, не могу носить их долго — ни на шее, ни на руках. В этом смысле у угля большое преимущество. Я использую самый обычный уголь, у моих родителей свой дом — они топят печку. Я перебираю: есть куски плотные матовые, как камень, а есть те, которые сыпятся — очень хрупкие и блестящие. Они-то мне и нужны. Такие кусочки быстро распадаются. Если же их обработать эпоксидной смолой, они становятся прочными, монолитными

— Какая форма у вашей угольной бижутерии?

— Не хотелось бы пока раскрывать подробности, чтобы идею никто не украл. Отмечу, что я долго искала, гуглила — и не нашла ничего. Только где-то в Европе делают мелкие украшения в золоте. Я же планирую оправлять уголь в серебро.

Сухоцветы

Изначально Ольга заливала смолой сухие цветы. Именно с ними ее и пригласили участвовать в ЭКСПО. Правда, выразили настойчивое пожелание добавить в изделия больше казахстанского колорита.

— Вообще-то, на ЭКСПО я готовлю коллекцию, которая называется «Цветы Казахстана», — продолжает Ольга. — Там основа из полимерный глины, на которую выкладываются цветочки и заливаются смолой. Но мне сказали, что здесь нет национальной идеи.

— Но растения ведь именно из Казахстана?

— Да, и мы об этом долго спорили. Но мне объяснили, что те же самые цветы растут и в Киргизии, и в Узбекистане. А хочется, чтобы орнамент был — бараньи рога — либо какие-то петроглифы. Пока у меня ступор. Но я планирую заказать у ювелиров чисто национальные накладки к серьгам.

Живое-неживое

— Среди ваших работ — покрытые смолой бабочки. Вам их не жалко?

— Мне — нет. Я еще ни разу в жизни не заливала бабочек, которые были бы мною выловлены. Обычно попадают ко мне уже готовыми: заказчики приносят. Неформальные девочки, например, любят моль. Это сейчас модно. Им нужны готические композиции в черном цвете, чтобы там присутствовала моль. Также очень актуален майский жук. Это прямо писк сейчас. А еще пчелы с осами.

— Червяков не приносят?

— Нет. Потому что все элементы обязательно должны быть высушены. Я давно знала, что с живым делать ничего нельзя. Но все равно экспериментировала. И сама убедилась в том, что, если залить живой цветок, он тут же сварится, потеряет свой цвет в агрессивной щелочной среде, скукожится. А если какое-то насекомое залить — оно начнет гнить прямо в украшении. Очень неприятно.

— То есть просушка тут очень важна?

— Безусловно. Важно правильно высушить растения. Я выхожу в поле или в лес и просто собираю все, что нравится — и сразу в книжку. Мой муж смеется. Говорит: «Скоро ты будешь деревья сушить, отдыхать с тобой невозможно». У меня с собой всегда целый чемодан книг. Ведь просто в пакете не засушишь. А объемные цветы сушатся в манке, или в селикатном геле, который в коробках из-под обуви можно достать, или в соли.

Капризы

— Вроде бы все понятно. Просто и эффектно. Хоть завтра бери и заливай.

— На самом деле эпоксидкой мало занимаются. Потому что она очень капризная. Если чуть-чуть ошибешься при смешивании компонентов — она не будет застывать, останется липкой. Если чуть-чуть попадет влаги, все будет испорчено. А что делать с пылинками и ворсинками? Они все на смолу садятся. И потом их почему-то так видно! Кажется, у тебя на столе все уже стерильно. И все равно какая-то пылинка приклеится. И потом будет маячить на изделии, как бревно.

— Что больше всего заказывают из смолы?

— Женщины приносят свадебный букет или первый букет со свидания. Просят из этого что-то сделать. Очень популярны так называемые «мамины сокровища»: первый локон, первый зубик, бирочка из роддома — все это заливается в шарики. Кто-то носит эти кулоны. Я бы, наверное, такое надеть не рискнула, потому что будет много вопросов. Но некоторые мамы, которые верят в ауру, считают, что таким образом они оберегают, контролируют своих детей.