26 миллионов тенге потратят на поездку школьников Караганды на «ЭКСПО-2017»

Эти деньги возьмут из бюджета

26 миллионов тенге из бюджета Караганды потратят на то, чтобы отправить школьников на международную выставку «ЭКСПО-2017». Ожидается, что в Астану за казенный счет поедут 550 учеников. Все они относятся к социально защищаемым слоям населения.

Эту информацию озвучили сегодня, 7 апреля, на очередном заседании Общественного совета Караганды. Сумма, выделенная на посещение учениками «ЭКСПО-2017», вызвала недоумение у общественников. Ведь максимальная цена билета составляет 8 тысяч тенге, а детям предоставляется скидка в 50 процентов. Учитывая, что в столицу поедут 550 детей, на них поездку нужно не больше 3 миллионов тенге (вместе с транспортными расходами). Ситуацию объяснил руководитель отдела образования Караганды Дулат Жекебаев.

— Эта акция идет по линии министерства образования и науки, — сказал он. — Нужно поддержать детей из социально незащищенных семей. Именно из этой категории на «ЭКСПО» поедут те дети, которые показывают хорошие результаты на различных конкурсах, олимпиадах, отличники учебы, передовики спорта и так далее. Там будет не просто один день: посадили в автобус и повезли в Астану. Это будет четырехдневная экскурсия. Она включает проживание, питание, посещение музея первого президента и другие достопримечательностей столицы.

Получается, что на одного школьника бюджет потратит по 47 тысяч тенге.

А вы хотите отправить своего ребенка на «ЭКСПО-2017»?