Эти деньги возьмут из бюджета
26 миллионов тенге из бюджета Караганды потратят на то, чтобы отправить школьников на международную выставку «ЭКСПО-2017». Ожидается, что в Астану за казенный счет поедут 550 учеников. Все они относятся к социально защищаемым слоям населения.
Эту информацию озвучили сегодня, 7 апреля, на очередном заседании Общественного совета Караганды. Сумма, выделенная на посещение учениками «ЭКСПО-2017», вызвала недоумение у общественников. Ведь максимальная цена билета составляет 8 тысяч тенге, а детям предоставляется скидка в 50 процентов. Учитывая, что в столицу поедут 550 детей, на них поездку нужно не больше 3 миллионов тенге (вместе с транспортными расходами). Ситуацию объяснил руководитель отдела образования Караганды Дулат Жекебаев.
— Эта акция идет по линии министерства образования и науки, — сказал он. — Нужно поддержать детей из социально незащищенных семей. Именно из этой категории на «ЭКСПО» поедут те дети, которые показывают хорошие результаты на различных конкурсах, олимпиадах, отличники учебы, передовики спорта и так далее. Там будет не просто один день: посадили в автобус и повезли в Астану. Это будет четырехдневная экскурсия. Она включает проживание, питание, посещение музея первого президента и другие достопримечательностей столицы.
Получается, что на одного школьника бюджет потратит по 47 тысяч тенге.
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Поездка на Экспо-это сейчас то, что, наиболее необходимо социально незащищенным детям. Думаю 47000 тенге в руки принесли бы им более ощутимую пользу…
электорат
07 апреля, 2017 в 19:43
Да прекращайте, пусть дети увидят. Может кто-то загорится идеей и станет изобретателем или ученым, да и просто увидит, просветится, и не будут ему одноклассники съездившие говорить с упреком «а вот ты не был на Экспо», я думаю иногда это стоит большего чем просто дать деньги на руки.
akimat
07 апреля, 2017 в 20:31
Давно так не смеялся! Чтобы покрыть расходы связанные с наиглупейшей затее века(которая создана для «жира» чинуш и силовиков,можно еще откусить 26 лямов с бюджета. «дороги плохие???» «пенсия маленькая?» «топит,взрывается?» «ЦЫЫЫТЬ!!! У нас еще экспо до конца не распилили!!!» Осе Бендеру уже не до смеха-его уже должно вытошнить от происходящего.
А если серъезно-то меня интерисует-когда наступит полный коллапс??? Кто скажет-сколько осталось в кубышке??? Вы посмотрите господа-что творится-каждый, кто может «рвануть»-кусает без оглядки. А ловят только тех,кто попадается,или не хочет делиться. и ведь никому кость в горле не застревает-все «они» вкусно кушают и сладко спят. Единственная страна-Япония-которая товары для себя делают лучше,чем на экспорт. А у нас-как у курей,которые гребут от себя. После смеха приходят просто слезы жалости к себе и обществу,в котором «мы» все пытаемся как-то выжить.
02556
07 апреля, 2017 в 20:43
Нас дважды поемели, первый раз построили за наш счет, второй раз заставляя покупать билеты.браво…
Бай
07 апреля, 2017 в 20:47
Глупцы ? Наглецы ?…
Dalnoboy
07 апреля, 2017 в 21:45
Вопрос политический.
Дмитрий
07 апреля, 2017 в 23:45
Не нравится экспорт не ездите туда? Зачем свой никчемной бред в эфир, как всегда, транслировать? Сами то, ну хоть кто-нибудь, что нибудь полезного для страны в настоящее время сделали?
Или, только, как недавно у одного местного клоуна-читателя наклеек на освежителях воздуха, из полезной деятельности есть только пример нахождения при СССР в стройотряде, где он, кроме как беготни в магазин за портвейном и щупаньем штукатуров-маляров ничем путным больше не занимался?
Ушлепок
08 апреля, 2017 в 07:52
Всецело поддерживаю! В кой то веки на 1000% согласна. Эти дети Астану видели только на карртинках. Я не про спортсменов, я про тех кто реально незащищщен. Да и спортсмены, они кроме стадион — дешевая гостиница ничего больше не видят на соревнованиях. А так им покажут город. Это здорово! Тут с хорошей зарплатой в столицу не выберишся. Мы класс возили на экскурсию после выпускного в 4классе. Сколько лет прошло, а про Думан и Байтерек они до сих пор вспоминают! А ЭКСПО, это кск Олимпиада и Унивверсиада их ещё заслужить надо! Кстати 47000в Астане 4дня это бесплатно! Я на одного за день 20000 трачу там. Это без гостиницы и питание с собой.
Нина
08 апреля, 2017 в 09:58
А мне кажется, что хорошо. Детям плевать, почём масло, и какие на дорогах ямы. А большая интересная выставка им запомнится на всю жизнь. И может даже на неё повлиять. Главное, чтобы крыша на голову не упала — вот за это я реально волнуюсь..
Александр
08 апреля, 2017 в 09:10