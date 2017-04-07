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Карагандинец возмущен обслуживанием в мясном отделе супермаркета, что на Березке. Сегодня он приобрел там фарш для своих котов. Говорит, что попросил у продавца документы на мясо. Но получил ответ, что ничего нет. Тогда покупатель потребовал хотя бы чек. Ему сказали, что могут выдать только мягкий чек. Однако вместо того, чтобы заполнить отпечатанный по форме бланк, продавец оторвал стикер в виде яблока, поставив на нем дату и подпись.
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Мне кажется — очень мило. Бумажное яблоко. Все дают чеки, а тут — бумажное яблоко. Понять не могу — что так расстроило поцыента..
Александр
08 апреля, 2017 в 10:06